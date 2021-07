Covid, ‘questo inverno sarà peggio?’: cosa hanno risposto gli esperti

Gli esperti sono in allarme: il prossimo potrebbe essere il peggior inverno di sempre per il Covid.

il The Sun ha riportato il pensiero di un gruppo di 29 esperti, che affermano la presenza di fattori preoccupanti per la prossima stagione fredda.

La preoccupazione per più grande per l’inverno è rappresentata dal Covid, dall’influenza stagionale e da altri virus che sono stati soppressi in questi ultimi mesi e che cominceranno a circolare di nuovo a cifre elevate, dopo l’allentamento delle restrizioni.

A spaventare è l’Rsv, un virus respiratorio che contraggono soprattutto i bambini piccolissimi. L’ondata di influenza e di Rsv potrebbe coincidere con la terza ondata di Covid, e questo potrebbe generare ancora più confusione nelle persone, dato che i sintomi sono simili.