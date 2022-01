COVID, Flavia Vento polemica con il super green pass: cosa ha pubblicato sui social anche su Draghi

Flavia Vento torna a parlare del Covid-19, su Twitter scatena una bufera

Il Covid-19 continua a essere al centro delle nostre vite, ormai da quasi due anni la pandemia ha preso il sopravvento ed ha stravolto le abitudini di ognuno di noi. Da marzo 2020 ci sono stati miglioramenti, è iniziata la campagna vaccinale e il numero dei morti è diminuito ed anche i ricoveri in terapia intensiva. Il Governo sta attuando una serie di riforme volte a contrastare l’ascesa del virus come l’obbligo del super green pass per alcune situazioni. Tra i vip, c’è qualcuno che sembra pensarla diversamente: stiamo parlando di Flavia Vento che su Twitter ha detto la sua al riguardo.

Flavia Vento, la polemica sui social

Flavia Vento, la showgirl che questa sera sarà una dei concorrenti di “Back to school” in onda su Italia 1, ha lanciato una polemica riguardo al super green pass che è diventata virale ed ha scatenato una discussione su Twitter tra gli utenti.

Attraverso un post ha scritto: “Hanno trovato il modo per controllare le masse ma non hanno trovato il modo per controllare le menti eccelse ! I am sorry mister Dragh“.

I follower non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento al post della showgirl e qualcuno ha scritto: “il mio frigorifero capisce più cose di te! Diciamo che tu sei a livello del mocio, ma quello girevole eh”.

Ma c’è dell’altro, tra gli utenti c’è chi si domanda da che parte stia La Vento, visto che in un post ha rivelato al pubblico di essere presente nella prossima puntata di “Back to school”, dove servirà sicuramente il green pass e un tampone negativo, da un altro ha esclamato: “Grazie per aver creato il super green pass così non vado da nessuna parte e non mi contagio”.

