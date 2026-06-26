Roma si accende con grandi eventi estivi: dall’80° anniversario della Vespa al Foro Italico alla Girandola di Castel Sant’Angelo, affiancati dall’Infiorata a Via della Conciliazione, il Cinema in Piazza e il parco gonfiabili SuperJump.

Roma si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna della cultura, dei motori, dello spettacolo e del divertimento per tutte le età. Tra anniversari storici ed eventi unici al mondo, le strade della Capitale tornano a essere il palcoscenico ideale per celebrare la grande bellezza romana. Ecco una panoramica dei cinque imperdibili appuntamenti che stanno ridisegnando l’estate della città.

Raduno Vespa 2026 al Foro Italico: 80 anni di un mito globale

Nel 2026 lo scooter più famoso al mondo compie 80 anni e, per celebrare questo storico traguardo, Roma ospita il più grande raduno internazionale mai realizzato nella storia del brand. Dal 25 al 28 giugno, decine di migliaia di appassionati provenienti da oltre 60 nazioni si danno appuntamento nella Capitale.

Il quartier generale dell’evento è allestito tra il Foro Italico e lo Stadio dei Marmi, trasformati per l’occasione in un immenso Village di oltre 126.000 metri quadrati completo di aree food, test ride, shop ufficiali e intrattenimento live. Tra i momenti più attesi spicca la spettacolare Parata celebrativa che vedrà un immenso serpentone di Vespa sfilare tra i luoghi iconici della città, dai Lungotevere fino ai Fori Imperiali, oltre al grande concerto evento previsto allo Stadio Olimpico.

Girandola di Castel Sant’Angelo: vent’anni di pura magia pirotecnica

Un altro anniversario di grande rilievo accende le notti romane: la storica Girandola di Castel Sant’Angelo festeggia i 20 anni della sua moderna rievocazione. Questa meraviglia pirotecnica, le cui radici storiche affondano addirittura nel Rinascimento e che nel tempo ha incantato artisti e poeti del Grand Tour, torna a illuminare il cielo il 29 giugno in occasione della festa dei Santi Patroni Pietro e Paolo.

Lo spettacolo inizia alle 21:30 e trasformerà il monumento romano in un palcoscenico di luci e fuoco barocco. Per godersi la vista al meglio, i punti strategici consigliati sono Lungotevere Tor di Nona, Ponte Vittorio Emanuele II, Ponte Sant’Angelo e le terrazze panoramiche del Gianicolo e del Pincio.

L’Infiorata Storica a Via della Conciliazione

Aperta al pubblico dal 28 al 29 giugno, questa manifestazione unisce la profonda devozione religiosa cittadina alla straordinaria espressione dell’arte effimera, attirando ogni anno migliaia di visitatori affascinati dai dettagli geometrici e dai disegni sacri realizzati a terra.

Il Cinema in Piazza: il weekend sotto le stelle

Per gli amanti del grande schermo, l’estate romana fa rima con il Cinema in Piazza, l’ormai tradizionale rassegna cinematografica all’aperto che accende i fine settimana della Capitale. Con arene sparse nel tessuto urbano, l’iniziativa offre un ricco programma per il weekend che spazia dai grandi classici restaurati alle ultime novità indipendenti, fino ai dibattiti e agli incontri con registi e attori di fama internazionale. Un modo unico e accessibile per vivere le calde serate romane immersi nella cultura e nella condivisione sociale all’interno di piazze storiche e parchi di periferia.

A Piazza Mancini nasce SuperJump: il parco gonfiabile più grande d’Italia

Non manca lo spazio per il puro divertimento di bambini e adulti: a Piazza Mancini ha preso vita SuperJump, il parco di gonfiabili giganti più grande d’Italia.

Aperto tutti i giorni con un’estensione oraria che copre anche la fascia serale (dalle 16:00 alle 24:00), la struttura offre un’esperienza “Circus edition” ricca di percorsi a ostacoli, scivoli monumentali e attrazioni interattive su cui saltare in totale sicurezza. Un’alternativa dinamica e spensierata per trascorrere i caldi pomeriggi estivi romani all’insegna del movimento e dell’allegria in famiglia.

Che siate amanti della velocità d’altri tempi, appassionati di cinema, cercatori di meraviglie storiche o semplicemente desiderosi di un pomeriggio di svago, Roma offre un ventaglio di esperienze eccezionali per vivere appieno l’estate della Capitale.

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