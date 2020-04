Coronavirus, la temperatura a cui muore il virus: l’estate non lo fermerà

Dopo aver svolto dei test sul Covid-19, alcuni scienziati hanno scoperto a quale temperatura muore il coronavirus, svelandoci che difficilmente sparirà con l’estate.

Una delle speranze che molti di noi hanno di fronte all’emergenza coronavirus è che con l’estate possa scomparire, sebbene sembra che sia stata scoperta la temperatura alla quale il Covid-19 muore. Una notizia che ci dà speranze? Oppure si tratta di una scoperta che ci getta ancora di più nello sconforto? Andiamo a vedere che cosa hanno scoperto gli scienziati.

A che temperatura muore il coronavirus? La scoperta francese

Andiamo con ordine. Gli scienziati dell’Università Aix-Marseille, in Francia, hanno fatto alcuni test sul Covid-19, cercando di capire a quale temperatura il coronavirus muore, ma anche altri fattori, ovvero quali sono le condizioni che lo fanno sopravvivere e quelle che gli permette di riprodursi. Gli studi a riguardo, lo sappiamo, sono davvero tanti e indagano gli aspetti più vari del virus.

Ebbene, dopo aver esposto i ceppi dell’agente patogeno alla temperatura di 60 gradi per il periodo di 60 minuti, si sono accorti che il calore non è stato in grado di ucciderli tutti. Dimostrando così che il coronavirus ha la possibilità di sopravvivere anche ad alte temperature.

LEGGI ANCHE: — Coronavirus, la scienziata svela cosa farà presto il virus: ‘E’ l’unico modo che ha di sopravvivere’

Il virus muore quando esposto ad una temperatura di 92 gradi

Tuttavia, sembra sia stata individuata anche la temperatura esatta alla quale il coronavirus muore. A 92 gradi, dopo solo 15 minuti di esposizione, nessuno degli agenti patogeni continua a sopravvivere.

Livelli davvero troppo elevati e che naturalmente non vengono mai raggiunti, nemmeno in estate. A quanto sembra, dunque, l’arrivo della bella stagione non porterà ad un’immediata morte del coronavirus, come molti si auguravano, e la pandemia potrebbe continuare anche nei mesi estivi.

Sperando però che nel frattempo il virus possa indebolirsi comunque e che magari possa essere finalmente immesso sul mercato un vaccino per sconfiggerlo, non ci resta che seguire le indicazioni che arrivano dalle autorità e che rischiano di prolungarsi per tutta l’estate.

Foto: Shuttestock