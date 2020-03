Coronavirus, Piero Angela preoccupato: ‘Ho 92 anni se mi becca il virus…’

Piero Angela, ospite da Fabio Fazio in collegamento, torna a parlare di Coronavirus e fa notare che la sua è una fascia d'età considerata notevolmente a rischio per il contagio!

A Che tempo che fa si torna a parlare di Coronavirus: come succede già da qualche settimana il virologo Burioni, paladino social (e non) della corretta informazione scientifica, è ospite del programma di Fabio Fazio per spiegare a che punto è la lotta al virus e qual è la situazione effettiva.

Secondo il virologo, è ancora troppo presto per abbassare la guardia e non è ancora chiaro se l’Italia sia riuscita a fermare questa epidemia oppure no: per ora sembra che chi è risultato positivo al tampone si sia infettato comunque prima dell’inizio delle misure restrittive e che quindi il cordone sanitario intorno alla zona rossa stia funzionando.

Burioni ha comunque voluto ricordare le regole base: “lavarsi le mani, non portarsi le mani agli occhi e alla bocca, toccare meno cose possibili e non stare vicino alle persone. Bisogna sapere che ci stiamo giocando, con i nostri comportamenti, qualcosa di importante”

Coronavirus, Piero Angela ci scherza su

In collegamento con Fazio anche Piero Angela, storico divulgatore scientifico della Rai: con lo stile che lo contraddistingue, Angela è capace anche di scherzare sulla situazione, che lo riguarda molto da vicino.

LEGGI ANCHE: — Piero Angela svela quel dettaglio sul Coronavirus: ‘Cosa non vi hanno detto’

Come è stato spesso ripetuto, il Coronavirus è più pericoloso se contratto da persone anziane o con patologie pregresse: Piero Angela fa notare ai suoi interlocutori che se la fascia d’età a rischio è stata fissata intorno ai 75 anni lui ne ha 92, ma fino adesso ha “resistito abbastanza bene”

"Sentivo che la zona a rischio per l'età è dopo i 75, gli 80 anni, io vado per i 92! Se mi becca il virus… per adesso ho resistito abbastanza bene." Piero Angela a #CTCF con @RobertoBurioni e @fabfazio su @RaiDue. pic.twitter.com/7TVYY6N23c — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 1, 2020

I fan di Angela: il virus non si azzardi a toccarlo!

Sui social i commenti su Piero Angela si sono moltiplicati: il conduttore è amatissimo anche dalle nuove generazioni, che non mancano di dimostrargli la loro stima e il loro affetto, anche e soprattutto via social.

«Io vado per i 92, finora ho resistito abbastanza bene e spero di continuare a farlo. Ma se mi becco il virus». Piero Angela tu il virus lo faresti sicuramente a pezzi come quella signora cinese di 98 anni che, dopo essersi ammalata, oggi è stata dimessa senza conseguenze. #CTCF — Mario Manca (@MarioManca) March 1, 2020

Che il virus non si azzardi nemmeno lontanamente ad avvicinarsi a Piero Angela #CTCF — Giuggi 💙🐧 (@tonysuperloki) March 1, 2020

Che il virus non si azzardi nemmeno lontanamente ad avvicinarsi a Piero Angela #CTCF — Giuggi 💙🐧 (@tonysuperloki) March 1, 2020

In questi tempi di psicosi e incertezze, la serena sicurezza di Piero Angela è un toccasana e ricorda ai telespettatori il vero senso del “servizio pubblico”.