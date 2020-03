Nell’era del coronavirus il problema non è solo l’emergenza sanitaria, ma anche l’emergenza psicologica. Ecco i rimedi dello psicologo suggeriti dall'Ordine Nazionale degli Psicologi con un vademecum ufficiale

Nell’era del coronavirus il problema non è solo l’emergenza sanitaria, ma anche l’emergenza psicologica. La quarantena, infatti, sottopone la popolazione italiana allo stress da reclusione, all’ansia del futuro, alle paure legate alle grandi incertezze economiche e non solo.

Coronavirus psicologo e psicanalista in soccorso

Come sarà e come cambierà il nostro futuro? Ci sarà cibo abbastanza per tutti? Troveremo nuovamente la forza di fare vita sociale?

Quesiti più o meno gravi e razionali si alternano nelle menti degli italiani. È vero, come ha scritto qualcuno: ai nostri nonni veniva chiesto di andare al fronte, a noi viene chiesto di stare sul divano. Ma non è detto che questo divano non diventi una prigione.

Tra chi sta trovando in queste giornate nuova linfa vitale riappropriandosi del proprio tempo, e chi si sente soffocare… tra chi scadenza la propria giornata con tabelle di marcia infallibili e chi si lascia andare, ecco quindi che anche le istituzioni arrivano in soccorso a chi non riesce ad affrontare questo periodo.

Recentemente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha pubblicato un “Vademecum psicologico Coronavirus per i cittadini”, perché le paure possono diventare panico ed è necessario proteggersi con comportamenti adeguati, con pensieri corretti ed emozioni fondate.

Coronavirus psicologo online

Secondo uno studio condotto da Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN), King’s College London, la quarantena produce una serie di effetti psicologici abbastanza comuni, tra cui ansia generalizzata, insonnia, sentimenti di rabbia e paura, ma anche più gravi, come il cosiddetto stress post-traumatico, depressione e, in alcuni casi, abuso di sostanze.

Questa è una piaga da combattere, insieme al virus vero e proprio, ed è un impegno che la comunità tutta deve prendere in coro.

Entrare in quarantena è un’esperienza isolante e angosciante. Sebbene ritrovato in un piccolo numero di studi, il fatto che gli effetti psicologici della quarantena possano perdurare per mesi o anni è quello che più deve preoccuparci e condurci a mettere in atto azioni per minimizzare l’impatto psicologico dell’isolamento.

Spiega Samantha Brooks, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience (IoPPN), King’s College London.

Tra le soluzioni immediatamente applicabili suggerite da più fronti c’è quella di evitare la ricerca continua e compulsiva di informazioni, ma anche essere attivi, non lasciarsi andare al tedio e all’ozio. Riposarsi sì, ma, di base è necessario tenersi sempre occupati.

Cos’ è la paura? Un’ emozione determinata dalle strutture neurali del cervello limbico. Una pulsione definita nella nostra architettura nervosa funzionale a salvarci la vita innescando il pilota automatico di fronte a situazioni pericolose. La paura è una carica di energia che attiva il comportamento in 3 direzioni: attacco, fuga e attesa. Se sperimentiamo paura: scappiamo dalle situazioni, diventiamo aggressivi o ci isoliamo restando immobili.

Spiega su Famiglia Cristiana Lorenzo Dornetti, amministratore delegato di Neurovendita, di Castiglione d’Adda, comune focolaio.