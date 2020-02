L'influencer, nonostante l'agitazione, ha voluto però rassicurare i suoi follower ed invitarli a seguire le linee guida del Ministero della Salute

Che Giulia De Lellis fosse ipocondriaca, i suoi fan l’avevano ben capito al Grande Fratello Vip, quando una frase al riguardo le costò una epica sgridata da parte di Alfonso Signorini: ovviamente questa ondata di Coronavirus nel nostro paese non poteva lasciare indifferente l’influencer, che comunque ha deciso di rendersi utile ai suoi followers senza lasciarsi prendere dal panico.

Coronavirus Giulia De Lellis indica i numeri da chiamare

“Sto malissimo perchè sono ipocondriaca“, ha premesso Giulia De Lellis, ma poi ha ricordato ai suoi follower di non intasare il 112 e di usare il numero dedicato messo a disposizione dalla Regione Lombardia per chiedere informazioni.

Giulia De Lellis ha ricordato tutte le indicazioni del Ministero della Salute, raccomandando a chi la segue dalla Lombardia di non andare in ospedale in caso di sintomi ma di chiamare l’1500, di lavarsi spesso le mani e di utilizzare mascherine adatte e non quelle di semplice carta (ha messo anche il codice delle mascherine in questione).

Coronavirus, Amuchina a peso d’oro

Come già fatto notare da molte altre persone sul web, l’Amuchina ha raggiunto prezzi stellari su Amazon e anche la De Lellis ha voluto sottolineare di essere “scioccata”: come tutti in questi giorni avrebbe voluto farne scorta ma non è riuscita a trovarne da nessuna parte.

Giulia si trova in questi giorni a Milano per la Fashion Week, che sta quasi per concludersi, e come tutti i residenti nel capoluogo milanese sta un po’ risentendo dell’ansia da Coronavirus che serpeggia nell’aria: nelle sue Stories però sottolinea più volte che non c’è bisogno di farsi prendere dal panico e che bisogna solo fare un po’ più di attenzione.

Da parte di una persona che ha più volte affermato di essere ipocondriaca e germofoba è una presa di posizione molto sana ed intelligente: speriamo quindi che anche i suoi fan seguano i buoni consigli che ha dispensato!