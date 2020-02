Anche l'influencer più amata e seguita d'Italia decide di fermarsi per via del Coronavirus, ma incita i suoi fan a non lasciarsi prendere dal panico

Il Coronavirus continua a preoccupare tutta Italia ed in particolare gli abitanti delle regioni colpite dai focolai di Covid-19: in Lombardia non si dormono sonni tranquilli ed anche Chiara Ferragni, che vive a Milano, risente del clima di insicurezza che si respira in questi giorni nel capoluogo lombardo.

Come molti altri artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo, anche l’influencer più seguita e famosa d’Italia ha deciso di cambiare i suoi programmi ed evitare spostamenti: lo ha spiegato nelle sue storie su Instagram.

Coronavirus Chiara Ferragni cambia i suoi piani

Con una serie di video, prima in inglese e poi in italiano, Chiara ha raccontato ai suoi followers come si sta regolando.

“In questi giorni sarei dovuta essere a Parigi, da oggi fino a mercoledì, e poi sabato dovevo partire per un safari che avevo organizzato qualche mese fa. Però per la situazione del Coronavirus in Lombardia non me la sono sentita e ho preferito stare qui a casa con la mia famiglia”

Chiara Ferragni ha anche incitato a non perdere la calma e a restare uniti per uscire dall’emergenza nel migliore dei modi.

Certamente Chiara Ferragni eviterà di lasciare la città, ma fino a questo momento ha comunque seguito i suoi impegni lavorativi come sempre, partecipando alla Milano Fashion Week e presenziando alle sfilate dei suoi brand favoriti come Alberta Ferretti e Versace.

La vita insomma non può fermarsi: maggiore attenzione si, ma senza cadere nella psicosi.

Gli eventi annullati per il Coronavirus

I Pinguini Tattici Nucleari hanno cancellato il loro primo concerto al Mediolanum Forum di Milano, Elettra Lamborghini ha annullato i suoi Instore, Radio Deejay ha dovuto annullare la festa organizzata per oggi, martedì 25 febbraio. Negrita, Antonello Venditti, Morgan e Brunori Sas hanno cancellato i concerti e anche il tour di Loredana Bertè è a rischio.