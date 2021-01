Stiamo ardentemente sperando che il Coronavirus finisca quest’estate possibilmente con una campagna di vaccinazione più ampia possibile a livello mondiale, eppure gli studiosi dell’occulto hanno un’altra verità da condividere: il covid durerà 7 anni.

Questo è quanto emerge dal libro di Pier Carpi “Le profezie di Papa Giovanni” del 1976 dove sono riportate predizioni dal 1935 al 2033 che strizzano l’occhio all’esoterismo. Tra tante profezie, una è ricollegabile alla pandemia da Coronavirus: si parla infatti dell’eventualità di una diffusa pestilenza che durerà per 7 anni.

“È il tempo dei due imperatori (potrebbe riferirsi all’esistenza di due Papi ancora viventi, ndr). E la Madre non ha padre, perché molti vogliono esserne padre. E due sono sostenuti dai contendenti”

“Si alzano le grida e le barriere della contesa, già dall’acque esce la Bestia. E la carestia ferma gli eserciti. Gli uomini si contano morire. E dopo la carestia, la pestilenza”

“Iddio ha scatenato la guerra della natura per impedire la guerra degli uomini” e ancora leggiamo “La figlia di Caino è salita a Nord, a predicare. Lussuria nella nuova Babilonia, per sette anni. Il settimo anno cade il settimo velo di Salomè, ma non esiste imperatore, non esiste chi sappia alzare la spada e recidere il collo di Giovanni. Il tempo è vicino”.