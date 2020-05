Contrastare l’ansia: ecco le tecniche per curarsi con il respiro

Come usare la respirazione per contrastare l'ansia? Ce lo spiega il Dottor Mike Maric, medico e docente universitario, scienziato del respiro

Sono 2 mesi che ci dicono di riprenderci il respiro e curarci “respirando” ma… come si fa? Ne parliamo in diretta su Funweek ore 15.00 con Mike Maric, scienziato del respiro, medico e coach di tanti atleti vincitori di medaglie olimpiche come Igor Cassina e Federica Pellegrini. Mike Maric ci svelerà in diretta le tecniche con cui controllare gli stati emotivi e contrastare l’ansia e lo stress. Tecniche che utilizza con gli atleti professionisti di cui si occupa e oggi valido alleato per affrontare lo “stop forzato”.

LEGGI ANCHE >>> Come sarà la Fase 2: dove si può andare e chi si può incontrare

Una app con gli esercizi di respirazione per contrastare l’ansia

Queste e altre preziose dritte sono raccolte e spiegate in BREATHINK, app che Maric ha lanciato proprio in questi giorni attraverso cui sarà possibile “imparare a respirare” e, sempre tramite il respiro, ritrovare la giusta serenità. In apertura dell’app è possibile effettuare un rapido test per capire il proprio livello di consapevolezza del respiro. Durante l’intervento in diretta, il dottore ci ha anche annunciato la prossima uscita del suo nuovo libro “Il potere anti-stress del respiro”, ricco di utili suggerimenti per chi si trova a dover contrastare l’ansia.

Buona visione!