Il compleanno di Kate Middleton si festeggerà il 9 gennaio: la Duchessa di Cambridge compie 38 anni e al momento non è prevista alcuna celebrazione “ufficiale”. Secondo il sempre ben informato gossip inglese, Kate resterà probabilmente nella dimora di Sandringham insieme alla famiglia e ad amici intimi, come le inseparabili Laura Meade e Emilia Jardine Patterson.

Grandi assenti i duchi di Sussex, Harry e Meghan.

Compleanno Kate Middleton, Harry e Meghan esclusi

Neanche lo scorso anno Kate, a dire il vero, ha invitato il cognato e sua moglie alle due celebrazioni reali per il suo compleanno: è quindi ancora più improbabile che lo faccia quest’anno, dal momento che Harry e Meghan si trovano ancora in Canada.

Il principe Harry e sua moglie, insieme al piccolo Archie, stanno rimandando il loro ritorno in Inghilterra: questo chiaramente non aiuta le molte chiacchiere su una profonda spaccatura fra i due fratelli e le due famiglie in generale. In ottobre, Harry dichiarò durante un’intervista a ITV: “Parte del ruolo che si ha in questa famiglia comporta essere sotto pressione e quando è così, le cose succedono. (Io e William, ndr) Siamo sicuramente su due percorsi diversi al momento, ma io ci sarò sempre per lui e lui per me. Non ci vediamo molto come eravamo abituati per via dei nostri impegni, ma io lo amo tantissimo”

Tra una dichiarazione d’affetto e l’altra quindi Harry ha rivelato che litigi fra i due fratelli ci sono stati eccome e guarda caso tutto è iniziato dopo l’arrivo in famiglia di Meghan Markle, che si è già fatta la fama di essere “terribile” (tanto da portare alle dimissioni alcuni suoi collaboratori).

In famiglia o al mare: ecco come festeggerà (forse) Kate

Kate e William potrebbero optare per festeggiamenti intimi in famiglia, oppure tornare sull’isola caraibica di Mustique, dove hanno passato le vacanze invernali dello scorso anno. Per ora non hanno nessun impegno ufficiale e a meno di colpi di scena, non è prevista nessuna reunion.

Intanto Harry e Meghan sono assenti anche dagli auguri ufficiali di Buckingam Palace, affidati alla pubblicazione sui social di una foto della Regina insieme ai suoi diretti discendenti: Carlo, William e il piccolo George.