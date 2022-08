Il compagno dell’ex insegnante di Amici sbotta contro colleghi ed ex allievi: ‘Ingrati e irrispettosi’

Andreas Muller, compagno di Veronica Peparini, torna sui social con un nuovo sfogo, questa volta rivolto al mondo della danza

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è quasi pronta per debuttare su Canale 5 nella nuova stagione televisiva: quest’anno ci saranno delle novità già annunciate soprattutto nel parterre dei professori.

LEGGI ANCHE : — Amici 22, il cantante e il ballerino della scorsa edizione rientrano nel talent? Il loro ruolo inedito

È noto infatti che Veronica Peparini, dopo 9 anni, abbandona lo studio di Amici per dedicarsi ad altri progetti e il suo posto è stato preso da Emanuel Lo. Nel frattempo sui social Andreas Muller, labberino, vincitore di una delle scorse edizioni di Amici e compagno da tempo di Veronica, aveva dedicato dolci parole alla sua metà proprio per elogiare il suo lavoro professionale e starle accanto.

Ora Andreas è tornato sui social con un nuovo sfogo, questa volta rivolto al mondo della danza. Attraverso le stories su Instagram, il ballerino ha parlato, dichiarando: “Mi rivolgo a ballerini, e concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera non vostre o dei vostri best friend, per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”

Lo sfogo di Andreas continua: “Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi.”

Foto: Kikapress