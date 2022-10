“Colori d’Autunno” nei giardini di Milano con il FAI

Piante nuove, spunti, idee, oggettistica e laboratori: questo e tanto altro nel weekend milanese a villa Necchi Campiglio

Se amate fiori e piante, giardini e terrezze, la seconda edizione di “Colori d’Autunno” organizzata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS è il modo migliore per passare un romantico weekend in quel di Milano: è proprio nella capitale meneghina, nella location di Villa Necchi Campiglio, che il 5 e il 6 novembre esporranno le loro collezioni originali una serie di venditori selezionati da tutto il mondo.

Camelie, piante da frutto, arbusti da bacca e da fiore, rose, erbacee perenni, piante rampicanti, tipiche di questa stagione, saranno le grandi protagoniste della manifestazione, insieme a libri, vasi, attrezzi da lavoro, casette per uccelli, cesti in castagno, arredi da giardino e oggetti di brocantage.

Per gli appassionati di giardinaggio anche approfondimenti e laboratori, oltre che una chicca imperdibile: tra le piante esposte potranno fare la conoscenza anche con il limone Yutzu, per la prima volta presentato a Villa Necchi. Probabile ibrido naturale fra la papeda di Ichang e il mandarino Satsuma, ha avuto origine presumibilmente in Corea e da qui è stato introdotto in Cina e poi in Giappone. L’albero del limone Yutzu si presenta piccolo e spinoso; il frutto, usato in cucina quando ancora verde, fra i mesi di settembre e ottobre, diventa giallo chiaro a maturità ed è molto ricco di succo.