Le vacanze di Pasqua sono alle porte e gli studenti si preparano a prendersi qualche giorno di riposo dopo mesi intensi tra verifiche e interrogazioni. Ogni regione presenta un calendario diverso riguardo ai giorni, di seguito tutti i dettagli sul Lazio e di conseguenza su Roma. Ecco quando chiuderanno le scuole in occasione delle festività pasquali.

Quando chiudono le scuole nel Lazio

Quest’anno, la Domenica di Pasqua cadrà il 20 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo il 21 aprile. Per studenti e insegnanti, le festività offriranno un’importante pausa prima dell’ultima parte dell’anno scolastico.

Il calendario scolastico per Roma e il Lazio prevede la chiusura delle scuole da giovedì 17 aprile fino a martedì 22 aprile, con il ritorno in classe previsto per mercoledì 23 aprile. Tuttavia, alcuni istituti potrebbero decidere di prolungare la sospensione delle lezioni fino a lunedì 28 aprile, sfruttando il ponte del 25 aprile, giorno della Liberazione, e il successivo fine settimana per allungare il periodo di riposo.

Giorni festivi dopo le vacanze pasquali

Dopo le vacanze di Pasqua e il ponte del 25 aprile, studenti e insegnanti avranno un’altra occasione per staccare dai libri. Giovedì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, le scuole rimarranno chiuse, e molte potrebbero decidere di estendere la pausa fino a lunedì 5 maggio, concedendo così un lungo ponte di quattro giorni.