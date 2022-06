Chiara Nasti, la risposta sui kg in gravidanza: l’ex tronista di Uomini e Donne smonta l’influencer

Chiara Nasti nel mirino: un'ex tronista di Uomini e donne risponde alla battuta pubblicata sui social, i follower sono senza parole

Brutto periodo per Chiara Nasti che non perde occasione di finire nel mirino. L’influencer è in dolce attesa e al quinto mese di gravidanza si è ritrovata più di una volta al centro del gossip e polemiche, qualche giorno fa per la relazione con l’ex Nicolò Zaniolo ed oggi per altri commenti da parte degli haters ai quali ha risposto in modo insolito.

Chiara Nasti è molto attiva sui social dove condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato. Nell’ultimo periodo non mancano foto con il pancione, anche se è ancora piccolino, e proprio sotto ad un post, c’è chi non ha potuto fare a meno di commentare dicendo: “A dire di aver perso kg per una cosa così bella“. Poi ancora: “Lei non ha preso kg, cert certo…”.

Questi commenti hanno fatto alterare l’influencer che si è sfogata, usando parole che hanno spiazzato i fan. La diretta interessata ha risposto: “Nessuno… siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano. Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza, non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

La reazione di Anna Munafò

La risposta di Chiara Nasti non è passata inosservata, anzi ha scaturito una certa reazione da parte di Anna Munafò, ex tronista di Uomini e donne che ha avuto un bambino qualche anno fa. Così in un lungo post sui social ha rivelato: “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’, nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce. Il web porta tante cose buone ma porta anche tante critiche. Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto, allora non rispondere offendendo. Mostra educazione, che sicuramente avrai. Perché io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta. I follower non fanno la dignità di un individuo, la fai tu. Ciao!”.

Le parole dell’ex tronista sono rimbombate sul web e stanno facendo molto discutere. Il suo commento è un messaggio che mette in evidenza l’altro lato della medaglia riguardo alla gravidanza, il parto e il post parto. E voi cosa ne pensate?

FOTO:@KIKAPRESS