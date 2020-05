Chiara Ferragni lancia una campagna anti violenza e si mostra in lacrime su Instagram: numerose le testimonianze delle vittime raccolte

Chiara Ferragni si commuove e commuove a sua volta. La celebre influencer ha raccolto la testimonianza di numerose persone vittime di abusi, stupri e violenze. Ora sta utilizzando la sua seguitissima pagina social per sensibilizzare, per consolare, per spingere a denunciare. Un gesto che è stato molto apprezzato, non solo dai suoi follower. E su Instagram, Chiara Ferragni non nasconde le lacrime.

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram

Nelle IG Stories, gli otufit e i ritratti familiari hanno lasciato spazio al racconto di drammi personali dei fan. Parole che arrivano allo stomaco, come un pugno. Che non lasciano indifferenti chi li legge e che, forse, sono costati tanta fatica a chi le ha scritte.

Sono le testimonianze di persone che hanno subito abusi, fisci e/o psicologici che Chiara Ferragni ha letto, in lacrime, e condiviso su Instagram. L’imprenditrice ha voluto sfruttare quell’enorme bacino di follower – quasi 20 milioni in tutto il mondo – per sensibilizzare sul tema della violenza, quella che spesso avviene in famiglia e che ci si vergogna a raccontare.

Come spiegato da Chiara, tutto è nato da un trend su TikTok, #DenimDay: chi ne è stato vittima ci sta mettendo la faccia per dare speranza e infondere coraggio a chi subisce in silenzio. Bisogna denunciare, è l’invito che arriva dai social e dalla stessa Ferragni, che ha scritto un lunghissimo post al riguardo su Instagram.

I commenti suoi social

“Questi messaggi fanno veramente male al cuore” ha scritto Chiara Ferragni nelle Storie su Instagram in cui si mostra col viso sfatto e in lacrime. Provata da tutto quel dolore che traspare dai messaggi che ha ricevuto in privato da ragazze e ragazzi che hanno subito violenza. Una sofferenza che è arrivata anche ai suoi fan.

“Dire che le storie di Chiara Ferragni mi hanno spezzato il cuore sarebbe un insulto perché mi sento molto peggio” ha ammesso qualcuno su Twitter.

In tanti hanno elogiato la scelta dell’influencer di condividere quelle storie per infondere speranza, mostrare vicinanza.

“Ancora una volta Chiara Ferragni ha utilizzato al meglio il suo enorme potere per condividere le storie e le testimonianze sugli abusi” ha cinguettato un altro utente.