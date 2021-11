Chiara Ferragni evita Giulia de Lellis? Cosa è successo all’evento londinese in cui erano presenti entrambe

In questi giorni, Chiara Ferragni si è divisa tra Milano e Londra per alcuni incontri.

In questi giorni, Chiara Ferragni si è divisa tra Milano e Londra per alcuni incontri. Come sempre, ha riempito il suo profilo Instagram di contenuti.

LEGGI ANCHE:–Chiara Ferragni a Londra, tutti notano quel dettaglio sui camerieri alle sue spalle

All’evento londinese, che si è tenuto ai magazzini Harrods, era presente anche l’influencer Giulia De Lellis, e secondo i ben informati si sono evitate per tutta la durata dell’evento.

Possibile che tra le due non corra buon sangue? I ben informati sostengono che le due abbiano fatto foto con tantissime persone ma che in qualche modo siano riuscite ad evitare di apparire insieme.

Nonostante qualche amicizia in comune, Chiara e Giulia sono apparse sempre distanti. Forse Chiara evita Giulia? O viceversa?