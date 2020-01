View this post on Instagram

#ITALIA #MILANO #PESCARA +++ CHI VUOL ESSERE MILIONARIO: LA PRIMA PUNTATA VINCITA DI 300 MILA EURO++ Settimana prossima si giocherà,per la prima volta dopo 10 anni, per un Milione di euro. Vincitore Enrico, concorrente pescarese protagonista in tv con Gerry Scotti ieri sera,22 gennaio alla prima puntata di “chi vuol essere Milionario “. Enrico si è infatti seduto di fronte al noto conduttore per tentare la scalata verso il “milione” raggiungendolo, vincendo anche il primato della trasmissione italiana che dopo 10 anni vede un concorrente, dopo lunghe e faticose domande, leggere la domanda per un milione di euro. Il giovane,Pescarese che vive a Singapore, ha studiato fino al liceo a #Pescara prima di trasferirsi a #Milano e poi in Asia. Enrico ha già vinto la domanda di 300 mila euro conquistandosi il diritto di andare alla domanda che vale UN MILIONE DI EURO. Giocherà in diretta giovedì prossimo,sempre su Canale 5! #chivuolesseremilionario #mediaset #trash #trashitaliano #tinacipollari #barbaradurso #jerryscotti #ued #gfvip #love #italia #top #milion