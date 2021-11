Checco Zalone a LOL 2? Ecco il primo concorrente ufficiale della seconda edizione

Siete pronti a scoprire tutti i dettagli della nuova edizione di Lol 2? Spunta il nome del primo concorrente ufficiale. Ecco chi è

Il pubblico non sta più nella pelle: è in arrivo la nuova edizione di “Lol chi ride è fuori 2“, il programma all’insegna di divertimento e risate che nel corso della prima stagione ha riscontrato molto successo. Come per l’anno scorso, i conduttori saranno di nuovo Fedez e Mara Maionchi.

Nelle ultime settimane sono già iniziate le registrazioni e nell’ultima puntata di “Casa Chi”, Gabriele Parpiglia ha rivelato il nome del primo concorrente ufficiale. Ecco di chi si tratta.

Lol 2: chi è il nuovo concorrente

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato che uno dei prossimi concorrenti di “Lol chi ride è fuori 2” sarà Mago Forest. Inoltre, avrebbe rivelato ulteriori dettagli sul programma. A quanto pare la trasmissione sarà ben diversa rispetto alla prima stagione.

Andrà in onda tra marzo e aprile e per il momento i nomi degli altri partecipanti sono top secret. Intanto, anche il cantante Fedez ha rilasciato una dichiarazione: “Dopo l’ingresso dei comici abbiamo stoppato e siamo andati tutti a cena insieme perché comunque dovevamo fare gruppo, è un lavoro di squadra. Il giorno dopo abbiamo girato l’intera gara”.

Checco Zalone, il desiderio dei fan

Il pubblico, che ha seguito con passione la prima stagione “Lol chi ride è fuori”, ha un unico desiderio: vedere tra i protagonisti della prossima edizione Checco Zalone. Sul web, infatti, sarebbe spuntata un’indiscrezione sull’attore riguardante proprio la sua partecipazione al programma.

I fan non vedono l’ora di scoprire quale sia la verità e intanto spuntano commenti sui social. In tanti hanno pubblicato tweet come: “Se Checco Zalone va a LOL possiamo anche cancellare la prima stagione“. (FONTE TWITTER – Twitter)

Qualcun altro ha aggiunto: “Se Checco Zalone dovesse far LOL 2 siamo già tutti morti“. ( FONTE TWITTER – Twitter)

E’ ancora presto per avere altri dettagli al riguardo, non ci resta che attendere altre informazioni sul programma. E voi cosa ne pensate della presunta partecipazione dell’attore e comico pugliese?