Che tempo che fa, Elisa Toffoli terrorizzata da un merlo che irrompe in studio

Elisa è un'artista piena di talento e sensibilità, ma anche di verve e simpatia: lo ha dimostrato (involontariamente!) da Fabio Fazio, quando durante le prove si è materializzata in studio una delle sue più grande paure!

Elisa Toffoli è stata ospite in studio durante l’ultima puntata di “Che tempo che fa”: la cantante friulana ha cantato dal vivo il suo ultimo singolo, Tua per sempre, estratto dall’album Diari aperti del 2018.

Un bellissimo momento di musica ma anche di televisione, visto che Elisa è una grande artista ma anche una persona simpatica, piena di verve e di inediti aspetti comici. Quanto è successo con lei durante le prove, secondo il popolo del web, è uno dei momenti più divertenti di questo 2020 appena iniziato.

Che tempo che fa, Elisa scappa per un merlo: il video impazza sul web

Non ci ha pensato due volte Fabio Fazio a mandare in onda il video che mostra una Elisa Toffoli in difficoltà durante le prove: ed ha fatto bene, perchè oggettivamente è molto divertente.

Mentre sta provando la sua esibizione, Elisa viene interrotta dall’ingresso in studio di un merlo: alla vista dell’uccello la cantante si lascia prendere dal panico e scappa via, gridando qualcosa come “scusate non mi piacciono gli uccelli”.

Viene ripreso da vicino anche il protagonista di tanta agitazione, il merlo, ed infine Elisa viene convinta a tornare sul palco ma lo fa avvolta da una coperta, che la copre fin sulla testa.

"Per l'arte si rischia la vita, brava Elisa: sei la nostra eroina!" Altri segreti svelati per @elisatoffoli: ecco il suo incontro con un merlo a #CTCF da @fabfazio 🐦 pic.twitter.com/bNnvHAx3xn — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 19, 2020

Momenti molto divertenti, che il pubblico da casa ha voluto subito commentare sul web: “Elisa che scappa dallo studio perché era entrato un merlo è una delle cose più divertenti di questo mese, la amo”, ha scritto qualcuno su Twitter, seguto da molti altri sullo stesso tono.

Che tempo che fa, tra Uma Thrurman, Paola e Chiara e il caso Regeni

Grande varietà di argomenti al tavolo di Fabio Fazio: dopo l’intervista con Elisa Toffoli si sono seduti sulle poltroncine bianche anche i genitori di Giulio Regeni, il dottorando italiano ucciso nel 2016 a Il Cairo, e successivamente l’attrice hollywoodiana Uma Thurman.

Tra gli ospiti della serata anche Paola e Chiara, il duo musicale (oggi sciolto) che negli anni ’90 regalò ai fan tante hit e Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, protagonisti del film “Figli”, di Mattia Torre, nelle sale in questi giorni.