Alessia Marcuzzi al mare. 'Che gambe....'. La showgirl pubblica questa foto e gli occhi dei fan finiscono lì

Statuaria, alta, bella, simpatica: Alessia Marcuzzi ha fatto conoscere la sua bellezza (e in particolare le sue gambe) a tutta Italia a partire dal debutto a Non è la Rai, la nota trasmissione firmata da Gianni Boncompagni che negli anni Novanta ha lanciato showgirl e attrici.

Dote della quale non ha mai nascosto l’apprezzamento, nonostante le critiche, ultimamente le sue gambe sono tornate protagoniste di instagram con una foto che la ritrae sdraiata su una scogliera meravigliosa.

Alessia Marcuzzi al mare… attenzione ai particolari

Ma la foto non riceve le solite reazioni.

Dopo un periodo di quarantena, in cui tutti abbiamo sognato il mare e visto sempre “lunghe cosce” sui social, buco della serratura del mondo, quello che colpisce tanti non è solo il corpo della Marcuzzi bensì il mare, gli scogli e un dettaglio che svela dove si trova la conduttrice…

Nata e cresciuta a Roma, Alessia non poteva che scegliere San Felice Circeo per il suo debutto al mare 2020 e, dal dettaglio della scaletta, in molti riconoscono che la struttura ricettiva in cui si è concessa alcuni giorni di respiro è l’Hotel Punta Rossa, uno degli alberghi più quotati della costa.

Alessia Marcuzzi ‘Starei sempre nuda’

Ovviamente, oltre all’albergo e al mare di San Felice Circeo, che in questo periodo storico appare più attraente e inaspettato delle lunghe gambe della conduttrice, in tanti hanno commentato anche le sue nudità: chi con stima, chi con malizia.

Alessia Marcuzzi è molto fiera del suo corpo, non ne ha mai fatto un segreto, anzi, in passato ha dichiarato di sentirsi molto a suo agio completamente nuda.

Starei sempre nuda, farei un calendario anche domani. Amo la mia fisicità anche se da ragazzina ero una specie di ‘cozza’: alta, rossa e con le lentiggini. Quando mi proposero di fare foto sexy fui entusiasta. Pensai: ecco la mia rivalsa!

Aveva dichiarato nel 2017 al settimanale Oggi. Aggiungendo

Sono una pazzerella. Amo stupire, sorprendere. Amo il brivido, detesto la routine. A volte mi prende un bisogno di libertà talmente forte da mollare tutto e partire anche solo un giorno, staccare dal mondo. È un modo per rigenerarmi e ritrovare la carica giusta. Mio marito mi conosce e mi vuole bene per quello che sono, in tutte le mie sfumature. Attraverso i suoi silenzi, il suo amore un po’ ‘sornione’ e la sua grande maturità mi lascia fare. Tanto sa che torno da lui. Non si scompone, non va in ansia. Rispetta davvero il mio impulso alla libertà

Possiamo intuire che, allontanata l’ipotesi della crisi con Paolo Calabresi Marconi, si possa essere trattato di una meritatissima fuga al mare in cerca di quel respiro che per tanto tempo in quarantena ci è mancato.