Caterina Balivo quarantena e Domenica delle Palme. La presentatrice 'bacchettata' per il pranzo: 'troppo facile così'

Ama il cibo, ma non sa cucinare, odia lo sport e “smangiucchia” anche la merenda dei figli.

Così descritta non sembrerebbe affatto un volto del piccolo schermo, una presentatrice bella, in forma e amata da tutti.

Eppure, questo è proprio il profilo di Caterina Balivo: il profilo di una donna, e madre, normale, che nelle sue stories su instagram non ha paura ad ammettere, come tante di noi, che la quarantena chiusi in casa

È veramente dura

e riferendosi ai suoi figli e marito

Sto facendo finta di stare ancora sotto la doccia, perché non li sopporto più…

Caterina Balivo quarantena: Domenica delle Palme in casa

Sempre sui social, l’amata presentatrice di “Vieni da me”, è stata al centro di battute sarcastiche relativamente a un suo post pubblicati in occasione della Domenica delle Palme

Buona Domenica delle Palme 🌿 #iorestoacasa #thks @chefnous per la pasta buonissima!

Tra tante reazioni e dimostrazioni di affetto, qualcuno invita la conduttrice campana a mettersi alla prova ai fornelli e qualcuno non perde occasione per commentare polemicamente

ma mi chiedo, anche in queste circostanze così difficili vi fate preparare cibo e pietanze conto terzi?

Una polemica decisamente sterile e fine a sé stessa che, fortunatamente, non ha avuto strascichi e si è fermata lì.

Non è la prima volta, infatti, che Caterina Balivo si avvale dei preziosi piatti di Chefnous, la quarantena sembra solo una scusa, dato che lo stesso chef su instagram anche in passato aveva condiviso stories in cui si vedeva la presentatrice che lo ringraziava mostrando un’invitantissima teglia di lasagne cucinate da lui… e dalla moglie Angelica.

Chi si nasconderà dietro il profilo di Chefnous?

Caterina Balivo ‘odio cucinare e fare sport’

Se Caterina Balivo si è affezionata da tempo, quindi, a ChefNous e a sua moglie Angelica, l’abitudine a fornirsi di cibo già fatto e a non mettersi in gioco ai fornelli sembra di lunga data, come appare chiaro da un’intervista rilasciata tempo fa dalla suocera e dalla stessa conduttrice a ‘Da noi… A ruota libera’ presentato da Francesca Fialdini su Raiuno.

una cosa che non ho mai detto a mio marito è che sotto casa avevo un’ottima rosticceria. Lui pensava che fossi io a cucinare, ma non è così…

Aveva ammesso la brava Caterina, dopo il racconto divertito e divertente della suocera Mirella, madre di Guido Maria Brera, che sorridendo aveva parlato dell’assoluta incapacità della nuora in cucina:

La prima volta che l’ho vista ho pensato: ‘Che Dio me la mandi buona’

e ancora