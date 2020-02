Le "affettuose" pacche dell'imponente chef partenopeo sono diventate forse anche più famose di lui: stavolta però Cannavacciuolo si è trovato nella posizione opposta...!

Durante l’ultima puntata di Masterchef Nicolò, il concorrente toscano che aveva toccato i cuori di molti telespettatori, è stato eliminato: per un soffio quindi non parteciperà alla finale, che vedrà una sfida per ora a quattro fra Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa.

Cannavacciuolo, cosa è successo con Nicolò

Al momento di salutare Nicolò c’è stata grande emozione da parte dei giudici, dei compagni e del pubblico da casa e il momento è stato incorniciato da una gag con il giudice Cannavacciuolo.

LEGGI ANCHE: — Cannavacciuolo non teme il coronavirus: cosa è successo nel suo locale a Novara in questi giorni

“Vorrei essere io il primo a dare una pacca a lei”, ha scherzato Nicolò con l’imponente Cannavacciuolo, che ha accettato di buon grado. Come si vede dal video però, il giudice ha restituito la pacca con gli interessi!

Nicolò deve abbandonare la cucina di #MasterChefIt, ma porterà con sé un primato ineguagliabile: è IL PRIMO ASPIRANTE CHEF AD AVER DATO UNA PACCA AD @ANTONINOCHEF 👋👋👋💥 pic.twitter.com/LdlNVZ5ZBn — MasterChef Italia (@MasterChef_it) February 27, 2020

Solo durante la scorsa puntata, per “motivare” il siciliano Luciano, Cannvacciuolo si era prodotto in una versione schiaffo della sua pacca che aveva decisamente colpito sia Luciano che i telespettatori…evidentemente Nicolò ha voluto vendicarlo!

Tornando a bomba, nemmeno da casa il pubblico è stato entuasiasta dell’eliminazione di Nicolò, che veniva dato per certo come finalista: i tweet in proposito si sono moltiplicati.

Comunque cuore spezzato per l’uscita di Nicolò 🥺🥺🥺

E Marisa, per quant’è subdola, mi sta quasi più sul cazzo di Maria Teresa#masterchefit — la fée verte (@annaabravo_) February 27, 2020

La faccia di tutti dopo l'eliminazione di Nicolò per Maria Teresa #MasterChefIt pic.twitter.com/ocUUwACJfx — La_Giuls4424 (@giuls4424) February 27, 2020

Molti avrebbero preferito di gran lunga vedere fuori dai giochi Maria Teresa, che con la sua fin troppo cinica schiettezza non ha mai conquistato grandi consensi fra gli spettatori.

Nicolò e la gaffe con Barbieri

Nicolò aveva iniziato la puntata con una gaffe divertente nei confronti del permalosissimo chef Barbieri: all’Invention test, di fronte a due ricette da replicare, non solo non aveva riconosciuto che il germano con astice in salsa paperata era proprio una ricetta di Barbieri, ma lo aveva anche attribuito erroneamente a Igles Corelli, mentore stellato dello stesso chef Bruno.

Una gaffe che ha fatto sorridere i compagni ma anche il pubblico da casa, mentre Nicolò avrebbe voluto sprofondare: Barbieri non se l’è presa, ma comunque la gaffe non ha portato bene al concorrente, che alla fine della puntata in esterna è stato eliminato