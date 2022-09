Bruno Arena, l’ultima sua apparizione in pubblico con il suo amico Max

Bruno Arena è morto e c'è chi ricorda la sua ultima volta in televisione con il suo amico Max, I fichi d'India hanno fatto divertire milioni di italiani

È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, uno dei componenti del duo I fichi d’India che soprattutto negli anni 2000 ha fatto divertire il pubblico italiano con sketch e apparizioni nelle commedie. Per Max Cavallari è un giorno triste e nessuno potrà prendere il posto del suo amico e compagno di viaggio con il quale, però, si è dovuto fermare dieci anni fa.

Infatti, Bruno, nel 2013, aveva avuto un’emoraggia cerebrale che lo aveva costretto a restare a casa e gli aveva fatto perdere il linguaggio.

Bruno Arena e Max Cavallari, l’ultima volta in tv

Era da tempo che Bruno Arena non si mostrava né sui social né in televisione. Eppure, il suo amico ha sempre cercato di renderlo partecipe con scherzi, passeggiate, ore trascorse insieme. I due sono stati inseparabili fino alla fine.

L’ultima volta che i due sono tornati sul piccolo schermo è stato nel 2019 quando c’è stato uno spettacolo dedicato proprio ad Arena intitolato Forza Bruno. Lo scorso anno, invece, avrebbe dovuto partecipare nel film Uno di noi, insieme a suo figlio Gianluca Arena, che oggi lavora come attore, avendo seguito le orme del padre. La pandemia, però, ha fatto posticipare le riprese.

I fan, però, vorrebbero vedere un documentario sulla storia del comico che ci ha lasciato troppo presto, in particolare sull’epoca segnata dai Fichi D’India che hanno reso la fine degli anni Novanta e l’inizo dei Duemila ancora più belli.

Il messaggio del figlio

Nel giorno della sua morte sono tanti coloro che hanno dedicato un messaggio a Bruno. In particolare, il figlio che sui social ha scritto: “Non ero pronto…ma tanto non lo sarei mai stato. Lasci un vuoto immenso. Buon viaggio papà”.

Il suo amico Max non ha ancora pubblicato nulla al riguardo, ma i fan sono pronti a commuoversi con le belle parole che solo lui potrà dedicare al fratello non di sangue ma per scelta.

FOTO: @KIKAPRESS