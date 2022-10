Brescia, la montagna sul lago che si trasforma in autunno: quel profumo e i colori dei boschi che si preparano all’inverno

Situato tra i vigneti della Franciacorta a sud e le cime boscose della Valcamonica a nord, il lago d’Iseo regala in autunno un paesaggio unico

In autunno tutto acquista un’altra forma: flora e fauna si trasformano e rendono alcuni luoghi ancora più magici. Da Nord a Sud dell’Italia, mare, montagna o collina, ogni posto ha una propria storia e una bellezza unica. Così, situato tra le città di Bergamo e Brescia, vi è il lago d’Iseo che proprio in questa stagione regala paesaggi mozzafiato.

Lago d’Iseo, tra natura e storia

È considerato uno dei posti più belli d’Italia dove la natura incontra la storia e l’arte. L’autunno poi lo rende ancora più magico, per il foliage che va a crearsi formando un tappeto di foglie dove passeggiare a lungo tra i vigneti e i sapori autentici del territorio.

Il Monte Isola, che sorge sul lago d’Iseo, la più grande isola lacustre naturale d’Italia ed oltre alla sua bellezza offre una serie di attività da svolgere in totale relax e libertà. Gli appassionati di trekking potranno godere della panoramica via Valeriana, 130 chilometri di strada tra Pilzone d’Iseo e Passo del Tonale. Poi ancora, lunghe passeggiate per conoscere il posto dove poter soffermare l’attenzione lungo la storica strada del Franciacorta. Si tratta di percorso di 90 chilometri che attraversa vigneti, torri medievali, antichi palazzi, castelli e piccoli borghi. Le cantine situate lungo il tragitto raccontano storie diverse di famiglie locali che sono il simbolo della tradizione di un vino a denominazione di origine controllata e garantita, famoso in tutto il mondo.

E proprio da queste parti, i più curiosi potranno visitare una cantina davvero originale dove è possibile accedere soltanto se muniti di muta e bombole. Infatti, Alex Bellingheri per l’invecchiamento del suo vino Nautilus Crustorico ha scelto i fondali del lago. Sessantacinque km di vigneti marini, con più di millecinquecento bottiglie in fermentazione: è o non è l’isola dei sogni?

FOTO: SHUTTERSTOCK