L’ondata di caldo, la ‘bomba di metano’ e la preoccupazione degli scienziati: cosa potrebbe accadere al clima

L'ondata di caldo dell'estate scorsa porterà una vera e propria bomba a metano che rischia di accelerare il processo di riscaldamento globale. Ecco i rischi.

L’ondata di caldo anomalo, lo scioglimento dei ghiacciai e l’emergenza climatica in genere potrebbero essere accelerati da una vera e propria “bomba a metano”. Si tratta di un evento che rischia seriamente di far accelerare in maniera incontrollabile il processo di riscaldamento globale. Ma cosa c’è dietro tutto questo?

LEGGI ANCHE:– Quando finirà l’ossigeno sulla Terra: la data sulla fine del mondo secondo gli scienziati

L’ondata di caldo anomalo e lo scioglimento dei ghiacciai rischiano di accelerare in seguito allo sviluppo di una vera e propria “bomba a metano”. Un fenomeno che potrebbe portare ad una netta accelerazione al processo di riscaldamento globale. Photo Credits: Shutterstock

La bomba a metano che farà accelerare il riscaldamento globale

Partiamo dal principio. L’ondata di caldo anomalo che ha investito la Siberia nell’estate 2020 ha allentato la presa su quella che viene definita dagli scienziati come una vera e propria “bomba a metano” che, a partire dai ghiacciai russi, potrebbe mettere a rischio l’intero pianeta.

Un nuovo studio portato avanti dal’Università di Bonn ha dimostrato infatti che negli ultimi 40 anni, il costante aumento dei livelli di metano nell’atmosfera ha portato ad un incremento delle temperature di circa 6 gradi. Un’enormità.

Quali sono i rischi dell’aumento dei livelli di metano nell’atmosfera

Il metano, rispetto alla CO2, è infatti decisamente più pericoloso, almeno in quanto a potenziale di riscaldamento globale. L’incremento della sua presenza nell’atmosfera, quindi, rischia di incidere ferocemente sullo scioglimento dei ghiacciai. Ma non solo.

Lo scioglimento dei ghiacciai in seguito alla ‘bomba a metano’ siberiana può portare ad una serie di seri effetti collaterali. Principalmente, dunque, si parla del pericolo di danni ambientali e al paesaggio, nonché di possibili conseguenze sulla biodiversità. Le conseguenze però potrebbero essere inimmaginabili e portare addirittura alla possibilità di liberare antichi batteri, virus e agenti patogeni sconosciuti alla scienza sopiti dai ghiacciai.

Photo Credits: Shutterstock