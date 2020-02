Fan in lutto per la decisione di Benji e Fede di separare le loro strade: c'entra qualcosa anche la fidanzata di Benji, la stellina Disney Bella Thorne?

Lo hanno comunicato al loro pubblico con un breve video sui social: Benji e Fede, il duo amatissimo dalle teen italiane, hanno deciso di sciogliere il gruppo e di salutare i fan con un ultimo concerto all’Arena di Verona. Le motivazioni del loro addio, che comunque appare consensuale già dal video, verranno poi spiegate anche in un libro di prossima uscita.

Ovviamente sul web la notizia dello scioglimento è esplosa come una bomba e le fan non trovano pace: cosa c’è dietro? Di chi è la colpa?

Benji e Fede si sciolgono, colpa di Bella Thorne?

Nella miglior tradizione dei capri espiatori, al grido di “Cherchez la femme”, le attenzioni di fan ed addetti ai lavori si sono concentrate su Bella Thorne, la stellina Disney con cui Benjamin Mascolo starebbe per convolare a nozze. A quanto pare Bella non è mai stata particolarmente simpatica al fandom, non solo per la classica gelosia delle fan, ma anche per il rapporto poliamoroso che la lega al cantante e la sua tendenza a parlare senza problemi della sua (movimentata) vita sessuale.

Secondo altri, Benji e Fede vorrebbero semplicemente tentare la carriera da solisti, come molti altri componenti di band (e mitiche boy band) hanno fatto prima da loro, dai One Direction in poi.

Benji e Fede si sono sciolti: SUCCEDE TUTTO PER UNA RAGIONE E LA RAGIONE MAGARI SEI TU pic.twitter.com/xKNaXhdIuo — ShineBrightLikeAWren (@ItsChiaraPre) February 17, 2020

Benji e Fede salutano i fan

Il 3 maggio Benji e Fede saluteranno i fan con un ultimo concerto all’Arena di Verona: come loro stessi hanno detto nella breve clip con la quale annunciavano lo scioglimento, non possono spiegare le motivazioni di questa decisione in 1 minuto sui social, quindi rimandano le curiosità dei fan al libro “Naked“, in uscita il 17 marzo.

Intanto ognuno si è fatto la propria idea: chi incolpa l’amore e chi l’ambizione, fatto sta che le fan potranno presto consolarsi. Se Benji e Fede decideranno di intraprendere carriere soliste, infatti, la prossima estate potremmo avere due tormentoni al posto di uno!