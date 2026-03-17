A Roma, c’è anche una storia rock: una notte d’estate i Beatles fecero un tuffo vestiti in una fontana (e nessuno fotografò).

A Roma non mancano luoghi iconici legati alla storia e al cinema, ma esistono anche angoli della città che custodiscono episodi sorprendenti e poco documentati, come uno che entra di diritto nella storia del rock. C’entra uno scenario elegante e fuori dal tempo che, in una notte d’estate, divenne teatro di un gesto tanto spontaneo quanto incredibile. Un episodio rimasto nella memoria più che nelle immagini, che ancora oggi incuriosisce appassionati e curiosi: un tuffo dei Beatles, vestiti, nel cuore di Roma.

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Il bagno improvvisato nel cuore del Coppedè: storia del tuffo dei Beatles a Roma

Siamo nel giugno del 1965, quando i Beatles arrivano a Roma per una serie di concerti al Teatro Adriano. Dopo una serata tra locali e musica, complice il caldo estivo, i quattro di Liverpool decidono di compiere un gesto inatteso: si tuffano vestiti nella Fontana delle Rane, in Piazza Mincio, nel suggestivo quartiere Coppedè.

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Un momento di leggerezza e ribellione che non venne immortalato da filmati né fotografie, ma che è entrato nella leggenda urbana della città, tramandato tra racconti e testimonianze.

La Fontana delle Rane si trova a pochi passi dal Piper Club, tempio della vita notturna romana degli anni Sessanta, frequentato da artisti e protagonisti della scena musicale. Realizzata nel 1924, è un piccolo capolavoro architettonico: una composizione scenografica con vasche sovrapposte e figure decorative, dominata da rane da cui zampilla l’acqua.

Il luogo ideale, onirico e sognante, che non poteva non rendersi protagonista assoluto di uno dei più incredibili momenti della storia di un gruppo iconico che, generazione dopo generazione, continua a raccogliere appassionati in tutto il mondo. Così come fecero in quella notte del 1965 nel cuore di Roma!

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