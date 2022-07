Battiti Live, incidente sexy per Elisabetta Gregoraci… tutta colpa del vento! 

La showgirl sul palco di Battiti Live ha sfoggiato un vestito con uno spacco vertiginoso

Battiti Live in queste settimane ha intrattenuto il pubblico, sia quello presente in piazza, sia quello che sta seguendo il festival musicale da casa.

L’evento è condotto con successo da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, proprio quest’ultima è stata vittima di un piccolo incidente accaduto sul palco, ospitato per la terza puntata dal porto di Gallipoli.

La showgirl ha sfoggiato un incantevole vestito lungo verde smeraldo di Balde, con uno spacco vertiginoso che, complice il vento, ha mostrato più volte le gambe di Elisabetta.

Battiti Live: Elisabetta Gregoraci, il vento e lo spacco vertiginoso

“Stasera anche un discreto venticello…” ha sottolineato Alan Palmieri, “…Che alzerà il vestito e sarò Nuda!” ha scherzato Elisabetta Gregoraci.

Proprio a causa del vento, infatti, il vestito di Elisabetta continuava a muoversi e spostarsi, mostrando in alcuni momenti l’intimo indossato dalla presentatrice, in un continuo gioco di vedo/non vedo. Un’incidente decisamente sexy che non è passato inosservato.

Foto: Kikapress