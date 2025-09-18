Il 20 settembre Roma diventa Gotham City: la metro Ottaviano si trasforma per il Batman Day, tra eventi e gadget a tema Cavaliere Oscuro.

Il 20 settembre 2025 Roma si prepara a diventare Gotham City: per due settimane la stazione della metro Ottaviano sarà completamente trasformata per celebrare il Batman Day. Corridoi e banchine prenderanno le sembianze di luoghi iconici come l’Arkham Asylum o l’Iceberg Lounge, grazie a un mix di affissioni digitali e fisiche che immergeranno i fan nel cuore dell’universo DC. Ma non finisce qui: la giornata dedicata al Cavaliere Oscuro sarà accompagnata da una pioggia di eventi, uscite speciali, fumetti, maratone TV, videogiochi e gadget esclusivi che renderanno omaggio a uno degli eroi più amati della cultura pop.

LEGGI ANCHE:– I supereroi vivono a Roma? Le curiosità che trasformano la Capitale in un fumetto

Photo Credits: Mongini Comunicazione