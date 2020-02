Morgan e Bugo di nuovo protagonisti della domenica televisiva, a salotti separati: durante Live-Non è la D'Urso però viene svelato un "altarino"...

L’affaire Morgan-Bugo continua a tenere banco nelle trasmissioni mattutine, pomeridiane e domenicali: Sanremo è ormai finito da giorni ma, come molti fanno notare con una freddura, ha fatto molto più…rumore la nuova versione di “Sincero” (il brano presentato al Festival da Morgan e Bugo) che la canzone vincitrice di Diodato.

Così, per la seconda domenica consecutiva, si è riproposta la divisione fra Morgan e Bugo anche in termini di ospitate televisive: Bugo da Mara Venier e Morgan da Barbara D’Urso, entrambe con le loro versioni della storia da ripetere e con le loro conclusioni a cui giungere.

Barbara D’Urso Mara Venier, volano frecciate

Durante “Live-Non è la D’Urso” non si è persa l’occasione per rettificare una notizia inesatta che sarebbe stata diffusa nel programma pomeridiano della concorrenza: Mara Venier ha infatti affermato in trasmissione che il “disco di Bugo” è primo in classifica, mentre in realtà al primo posto c’è la compilation di Sanremo (nella quale c’è anche la versione originale di “Sincero”) e, come fa notare Red Ronnie seduto nella sfera di “Live”, il disco di Bugo è solo ventottesimo.

“Ha detto una bugia??”, si meraviglia la D’Urso, senza mai fare il nome di Mara Venier.

Mara lineetta Venier mi sa che c'è qualcosa per te😅😅😅 #noneladurso https://t.co/aHDQFqhqLy — Federico (@Federic01996) February 16, 2020

Morgan-Bugo, la storia infinita

Probabilmente Mara è stata informata male e neanche Bugo ha rettificato l’informazione: è comunque innegabile che sia lui che Morgan stiano godendo in questo momento di grande popolarità e con loro anche il brano “modificato” di Sanremo.

L’ospitata di Morgan a Live si è comunque conclusa con un appello a distanza: “Caro Bugo, se chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiederò scusa a te”, ha affermato l’ex giudice di X Factor, lasciando quindi aperto uno spiraglio per nuove collaborazioni con Bugo e forse anche per nuovi momenti televisivi di livello. Riuscirà Barbara D’Urso a sugellare questa pace, magari proprio in uno dei suoi salotti?