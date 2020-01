Gf Vip, Barbara Alberti insulta Wanda Nara: ‘E’ un mostro’

Barbara Alberti ha dimenticato di nuovo le telecamere e parlando con Rita Rusic ha detto come la pensa su Wanda Nara, senza filtri

Lo dicono tutti ed evidentemente è così: all’interno della Casa del Grande Fratello le telecamere finisci per dimenticartele e forse ai fini del gioco è anche giusto, così che ogni personalità possa uscire fuori senza filtri. Le gaffe però sono all’ordine del giorno e Barbara Alberti ci è ricascata.

Gf Vip Barbara Alberti contro Wanda Nara

Già in passato la Alberti si era fatta riprendere per alcune frasi dette su Pasquale La Ricchia (“ha gli occhi da assassino”) ed aveva ammesso candidamente di dimenticarsi di essere sotto l’occhio delle telecamere. Stavolta lo ha fatto di nuovo, mentre parlava di chirurgia estetica con Rita Rusic.

“Ma come Wanda Nera, Nara… è alta un metro e mezzo si è fatta l’ottava di seno, dai è un mostro“, ha commentato Barbara e inizialmente non ha neanche capito il gesto della Rusic che voleva indicarle il microfono, prendendolo invece a pretesto per mimare il generoso davanzale della moglie di Icardi.

Quando si è resa conto della gaffe era tardi, ormai i telespettatori avevano sentito e capito tutto.

barbara alberti ed il dissing a Uanda Nara "è un metro e 50 e si è fatta l'ottava misura un mostro" 🙈 #gfvip pic.twitter.com/hgXHuyFv9N — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 30, 2020

Gf Vip, ci sarà un faccia a faccia fra scrittrice e opinionista?

Già in passato Wanda aveva “punzecchiato” la Alberti lasciando intendere che la scrittrice avesse un debole per Pasquale La Ricchia e in quell’occasione Barbara l’aveva definita “elementare”. Ora sul web c’è già chi chiede a Signorini di far parlare direttamente Wanda con Barbara, in modo da potersi difendere dalle accuse.

Certamente Barbara, che la scorsa settimana è stata fuori Casa per qualche giorno ed ha meditato di abbandonare il gioco (per poi ripensarci), continua a non accattivarsi le grazie del pubblico con i suoi commenti pungenti. Eppure in casa la scrittrice è amata anche dai più giovani, con i quali si è integrata senza problemi.

Tra l’altro un confronto fra Wanda e Barbara sarebbe ingiusto in primis per l’opinionista, che per motivi linguistici e non solo potrebbe partire svantaggiata. Staremo a vedere cosa succederà!