Impossibile rispettare la distanza di sicurezza fra allievo e ballerino: questa potrebbe essere la motivazione che porterebbe a rimandare l'inizio dello show di Milly Carlucci

Il Coronavirus e le necessarie precauzioni per evitare il diffondersi del contagio nel nostro paese hanno fatto irruzione nelle abitudini quotidiane di tutti, senza eccezioni: così anche i programmi televisivi hanno subito modifiche e cancellazioni, come è accaduto ad esempio a “La Corrida” su Rai Uno.

Da settimane ormai diversi programmi vanno in onda senza pubblico e anche sul piccolo schermo non può esserci contatto ravvicinato: per questo anche un programma storico di Rai Uno come “Ballando con le stelle” potrebbe essere sospeso.

Ballando con le stelle sospeso per il Coronavirus?

Purtroppo è praticamente impossibile assicurare, fra allievo e maestro di ballo, la distanza di sicurezza di almeno un metro: per questo, sulle principali testate online, oggi si parla di una sospensione per lo show condotto da Milly Carlucci. Non ci sono però commenti, conferme o smentite nè dalla Rai nè dalla stessa Milly.

I programmi Rai e Mediaset vanno ormai quasi tutti in onda senza pubblico: fanno eccezione programmi con molte puntate registrate in precedenza, mentre i programmi in diretta hanno già sperimentato tutti la situazione “surreale”. La Corrida è stata annullata, perchè andare in onda senza pubblico è impossibile per uno show che basa il suo regolamento proprio sulla reazione del pubblico in sala, mentre i talk show stanno cercando di organizzarsi: su La7 Formigli ha dato spazio ai reportage, su Rete4 Dritto e Rovescio si affida ai collegamenti in esterna.

Ballando con le stelle, il cast

Fino a ieri si parlava ancora dei possibili concorrenti di Ballando con le stelle ed erano usciti tre nuovi nomi: Daniele Scardina, pugile e compagno di Diletta Leotta; il pittore Antonio Maria Catalani e l’attore Gilles Rocca, che si vanno ad aggiungere alla già confermata Barbara Bouchet. In questi giorni Milly Carlucci avrebbe dovuto iniziare a girare nelle varie trasmissioni Rai per annunciare ufficialmente i 13 concorrenti, visto che la data d’inizio è fissata per il 28 marzo: resta da capire cosa succederà.