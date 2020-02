Secondo diverse fonti, Paolo Bonolis e Luca Laurenti avrebbero veramente litigato: ma questo non vuol dire che il sodalizio fra i due sia in pericolo. Ecco cosa è successo

Si è diffuso in questi giorni un pettegolezzo che preoccupa molto i fan della storica coppia Bonolis-Laurenti: i due, dopo quasi 30 anni di carriera, sarebbero ai ferri corti dopo un litigio avvenuto dietro le quinte di Avanti un altro.

Avanti un altro lite Bonolis-Laurenti?

Secondo Dagospia e Libero Quotidiano, Bonolis e Laurenti avrebbero avuto un “brutale scontro” dietro le quinte del game show di Canale 5, per motivazioni sconosciute. La cosa è stata più o meno confermata, ma secondo Fanpage, che ha ascoltato una fonte vicina ai due conduttori, questo non significa che la mitica coppia stia per sciogliersi.

LEGGI ANCHE: — ‘Ti prego, aiutami’, storico collaboratore di Paolo Bonolis fa un appello a Barbara D’Urso: ecco cosa chiede alla conduttrice

Come tutte le persone che lavorano insieme, Paolo e Luca litigano: dopo mezz’ora però, racconta la fonte anonima di Fanpage, tornano amici come prima.

Niente paura dunque: il sodalizio che tanto piace al pubblico non è destinato a rompersi, almeno per ora. In una recente intervista proprio a Libero, in occasione dell’uscita del suo libro “Perchè parlavo da solo”, Paolo Bonolis ha raccontato anche della grande intesa che lo lega da anni a Laurenti, per via di un suo particolare pregio, la velocità mentale: “Mia moglie è velocissima mentalmente. Persino Laurenti lo è, anche se non si direbbe”

Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la dedica commovente a Ciao Darwin

Molti ricorderanno il commovente monologo di Luca Laurenti lo scorso anno a Ciao Darwin, quando durante l’ultima puntata si presentò vestito da Paolo Bonolis e fra uno scherzo e una battuta parlò del rapporto che li lega, definendo Paolo un uomo immensamente generoso e concludendo affermando di amarlo come un fratello.

E anche se la cosa venne mascherata da pezzo comico, con tanto di richiesta di 200 euro a fine monologo da parte di Laurenti, da casa si percepì il fondo di verità contenuto nelle parole del “maestro”.

Paolo Bonolis e Luca Laurenti sembrano intenzionati a restare insieme sul piccolo schermo e il pubblico che li ama non può che esserne entusiasta!