Antonio Zequila, frase infelice su Adriana Volpe: ‘Subito a gambe aperte’

Antonio Zequila indigna i telespettatori con una frase decisamente poco elegante sulla Volpe: e non è la prima volta

Antonio Zequila continua a suscitare polemiche dentro la Casa del Grande Fratello Vip: l’attore (e latin lover) campano si era già distinto per le affermazioni su Valeria Marini, che aveva criticato pesantemente per il suo aspetto fisico (prima di rivelare davanti a tutti di aver avuto una storia con lei), ma a quanto pare le perle di Zequila sono all’ordine del giorno.

Sui social leggiamo che quotidianamente rivolge a Patrick insulti sul suo fisico appesantito (tanto da arrivare a definirlo un quarto di bue da macellare o a proporre di legarlo ad un palo e bersagliarlo con delle palle), ma nelle ultime ore il rutilante “Mutanda” se ne è uscito con una delle sue anche su Adriana Volpe.

Antonio Zequila Adriana Volpe, ecco cosa ha detto

Durante un gioco in casa le tre new entry maschili dovevano tentare di sedurre le donne con varie abilità, creando degli sketch. In uno di questi era presente un ginecologo e Zequila ha commentato: “Carlotta era trattenuta, invece come hai visto, Adriana come ha sentito il ginecologo si è aperta subito a tutti gli effetti“, per poi ribadire qualche minuto dopo: “Subito a gambe aperte”.

Frasi poco eleganti da dire su una donna, anche in un contesto scherzoso: i telespettatori quest’anno sono agguerriti e intenzionati a chiedere al Grande Fratello parità di trattamento fra concorrenti, vista l’eliminazione di Salvo Veneziano dopo pochi giorni di permanenza nella Casa e infatti, dai social, si richiedono a gran voce provvedimenti anche su Zequila.

Gf Vip, Zequila e le donne

Antonio Zequila aveva già suscitato l’ira dei telespettatori (di uno in particolare) commentando la performance di burlesque di Paola Di Benedetto: in quell’occasione aveva affermato di averle dato uno zero perchè “non ha mostrato il c..o”.

Immediata la replica di Federico Rossi, fidanzato di Paola, che ha twittato inferocito: “Zequila incommentabile. Lo devo dire – ha scritto il cantante del duo Benji e Fede su Twitter – . Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”