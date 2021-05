Verissimo, Anna Tatangelo racconta oggi il suo rapporto con Gigi D’Alessio

A ‘Verissimo’, Anna Tatangelo ha raccontato qual è il suo rapporto con Gigi D'Alessio oggi che la loro lunga storia d’amore è finita.

Anna Tatangelo è stata ospite della puntata di Verissimo di sabato 1° maggio 2021, dove ha parlato di sé ma soprattutto del suo rapporto con l’ex marito Gigi D’Alessio, rivelando com’è cambiato nel corso degli anni e com’è oggi. Ma cosa avrà mai detto la cantante a riguardo?

LEGGI ANCHE: — Avanti un altro pure di sera, Anna Tatangelo protagonista della puntata con Bonolis e Laurenti

A Verissimo Anna Tatangelo ha parlato della sua lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, svelando anche qual è oggi il rapporto con l’ex marito. Foto: Kikapress

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio oggi: cosa ha rivelato a Verissimo

Andiamo con ordine. Ospite a Verissimo, Anna Tatangelo ha detto la sua sui 15 anni di storia d’amore con Gigi D’Alessio, raccontando come vive oggi il suo rapporto con lui: “Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato. C’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni”.

Poi, la cantante ha svelato anche altro su quella storia, della quale resta qualcosa di meraviglioso: “Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo”.

Anna Tatangelo: “Oggi sono serena, e voglio un altro figlio”

Poi, Anna ha rivelato di essere finalmente felice: “Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda”.

E, infine, ha deciso di rendere pubblico un suo desiderio: “Un altro figlio? Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle”.

Insomma, tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio oggi c’è un rapporto veramente tranquillo e sereno, anche per il bene del figlio Andrea.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress