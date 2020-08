Una carriera di grandi successi e un momento difficile di cui ha parlato in tv: oggi Anna Maria Barbera è tornata al suo primo amore, il teatro

I suoi modi di dire e il suo lessico particolare, ai limiti dell’invenzione, sono entrati in pochi anni nell’immaginario popolare: Anna Maria Barbera ha saputo regalare a Sconsolata detta Sconsy una profondità e uno spessore fuori dal comune, che l’hanno fatta amare dal pubblico fin dalle sue prime apparizioni.

Anna Maria Barbera che fine ha fatto?

Sconsolata è stata infatti il personaggio principale interpretato dalla Barbera, il suo cavallo di battaglia: ha esordito a Zelig e il successo è stato così grande da proiettarla in breve tempo nel mondo del cinema e della tv. Anna Maria ha condotto “Scherzi a parte” e “Striscia la notizia”, nel 2003 Pieraccioni l’ha voluta con lui nel film “Il Paradiso all’improvviso” e per quel ruolo è stata nominata sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento come miglior attrice. Da lì è partita una lunga serie di film, come Christmas in Love, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, 2061 – Un anno eccezionale, Matrimonio a Parigi di Claudio Risi a fianco di Massimo Boldi.

Una carriera piena di soddisfazioni e successi, in cui compaiono anche ben 3 libri scritti da Anna Maria/Sconsolata: “Sono stata spiegata?”, “Caro amico diLetto”, “Dimmelo ammeil”. Gradualmente però, a partire dal 2011, Anna Maria Barbera è scomparsa dalle scene: di lei e della sua vita privata non si sa molto, se non che ha una figlia che fa l’attrice come lei, Charlotte.

Un’intervista del 2019 nel salotto di Mara Venier, a Domenica In, mise i fan in allarme: Anna Maria Barbera era evidentemente sofferente, piena di tristezza ed aveva parlato di un brutto periodo che aveva attraversato ma che per fortuna era alle spalle.

La mitica Sconsolata comunque non si è arresa ed è possibile ancora vederla in teatro e sui palcoscenici delle kermesse estive: il 14 agosto sarà a Rovigo con “Metti una sera Sconsy #nonmelocredevo”, a Villa Le Procurative.