Prosegue con crescente partecipazione ed entusiasmo il progetto “Animiamo i classici”, promosso dall’Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ di Napoli in collaborazione con SIEDAS

Prosegue con crescente partecipazione ed entusiasmo il progetto “Animiamo i classici”, promosso dall’Istituto Superiore ‘Alfonso Casanova’ di Napoli in collaborazione con SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo. L’iniziativa si inserisce nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CiPS), sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Al Canova di Napoli con “Animiamo i classici”, studenti alle prese con corsi di animazione e post-produzione

Avviato nel mese di marzo, il progetto si svilupperà fino alla fine di maggio, offrendo agli studenti un articolato percorso di formazione che li introduce ai linguaggi del cinema, dell’audiovisivo e della scrittura per immagini. Le attività didattiche prevedono un approccio pratico e immersivo, grazie al quale gli alunni stanno acquisendo familiarità con strumenti, tecniche e processi propri del mondo dell’animazione e della produzione audiovisiva contemporanea.

L’iniziativa si distingue per la capacità di coinvolgere attivamente i partecipanti, stimolandone curiosità, creatività e spirito critico. Particolarmente significativo è il riscontro positivo registrato durante i laboratori, come sottolinea Angelo Grimaldi, coordinatore del modulo dedicato all’animazione e alla postproduzione: “Siamo davvero entusiasti, i ragazzi hanno risposto con notevole interesse alle attività che abbiamo proposto, nonostante la loro giovane età e le difficoltà elevate per chi si approccia per la prima volta ad un corso di questa tipologia“.

Animiamo i classici: esperimento riuscito nelle scuole di Napoli

Sulla stessa linea anche il contributo di Marino Guarnieri, che ha recentemente concluso il proprio ciclo di lezioni, focalizzato sulla scrittura per l’animazione, la sonorizzazione e il montaggio: “Non è mai scontato notare che i ragazzi si appassionino ad un settore così complesso. Anche in questo caso abbiamo avuto ottimi riscontri, il livello di interesse nel corso delle lezioni è stato più che soddisfacente“.

Il progetto culminerà nella realizzazione di un elaborato finale, interamente ideato e prodotto dagli studenti, che rappresenterà una sintesi concreta delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata.

“Animiamo i classici” si conferma così un’iniziativa di grande valore formativo, capace di integrare creatività e apprendimento, e di offrire agli studenti strumenti utili per orientarsi nel panorama delle arti visive e dei linguaggi audiovisivi contemporanei. Un impegno che rafforza il ruolo dell’Istituto ‘Alfonso Casanova’ come realtà attenta all’innovazione didattica e alla valorizzazione dei talenti.

Foto via ufficio stampa