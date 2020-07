Andrea Denver è stato ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina su TV8 e non ha perso occasione di corteggiare la conduttrice...

Adriana Volpe e Andrea Denver si rivedono a Ogni Mattina e il bel modello non perde occasione di corteggiare la conduttrice. Tra i due è nata un’amicizia speciale nella casa del Grande Fratello Vip, che ha alimentato voci su un presunto flirt tra i due, suscitando la gelosia di Roberto Parli, marito di lei. A distanza di mesi, l’affetto che li lega non sembra essere stato minato e i due appaiono sempre più complici, scatenando nuovamente il gossip.

Andrea Denver ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina

Lei felice di ospitarlo, lui felice di rivederla. Andrea Denver non nasconde la gioia di ritrovarsi di fronte ad Adriana Volpe, che l’ha invitato a Ogni Mattina, il programma che conduce insieme ad Alessio Viola su TV8.

Appena entrato in studio, il modello veronese ha riempito di complimenti la sua ex coinquilina del GFVip: “Non posso fare a meno di farti i complimenti” ha esordito con un enorme sorriso sul volto.

Adriana, un po’ imbarazzata, si è detta contenta di averlo come ospite nella sua nuova casa, gli studi da cui ogni giorno va in onda in diretta.

La battuta che ha scatenato i fan

Durante l’intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver è intervenuto anche Roberto Alessi, giornalista a cui niente sfugge quando si parla di gossip.

“Non guardarlo troppo perché altrimenti rimani immediatamente incinta” ha detto alla conduttrice, che ha sorriso in leggero imbarazzo. Epica e quasi sfrontata la replica di Denver: “Sarebbe un onore” ha detto il modello. Poi ha minimizzato: “Sto scherzando”.

Nel corso della chiacchierata, Andrea ha parlato anche della sua fidanzata, Anna Wolf che non vede da sei mesi a causa della pandemia da Covid19, rivelando che la modella americana non è gelosa di Adriana: “Sa quanto sei stata preziosa per me nella casa”.

Insomma, Adriana e Denver non smetteranno mai di far sognare i fan: i Volver son tornati?