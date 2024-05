Nuove generazioni imparano la biodiversità e il rispetto per l’ambiente grazie al progetto AND – Arte, Natura e Didattica

Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale per l’Ambiente, presso il nuovissimo spazio espositivo La Vaccheria, situato in Via Giovanni l’Eltore, 35 a Roma, farà ritorno per la seconda edizione l’iniziativa AND – Arte Natura e Didattica, concepita dall’artista Ria Lussi.

Questa proposta unisce la divulgazione scientifica alla scoperta del territorio, coniugando arte e natura in un contesto educativo innovativo e coinvolgente. In questo ambito, emergono infatti nuove prospettive per un futuro più sostenibile, perfettamente in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, che attecchiscono nelle giovani menti attraverso un approccio creativo e originale che mette al centro sia l’arte che il rispetto per l’ambiente e la biodiversità.

AND – Arte, Natura e Didattica presenta la mostra E tu, che albero vorresti essere?

L’evento conclusivo di questa II edizione del progetto AND vedrà l’inaugurazione della mostra intitolata “E tu, che albero vorresti essere?“, aperta al pubblico fino al 9 giugno. Il percorso espositivo si articola attorno a una video installazione che racconta l’esperienza vissuta, oltre all’esposizione dei lavori realizzati dagli studenti e delle opere arboree ideate dall’artista promotrice del progetto, Ria Lussi.

“Questo progetto di rigenerazione urbana e umana che abbiamo chiamato eUrban, tramite Arte, Natura e Didattica, rappresenta un veicolo per promuovere una visione audace e inclusiva del futuro – ha dichiarato Ria Lussi – Credo fermamente nella funzione civile dell’Arte come chiave di volta per realizzare un mondo migliore per tutti”.

Come la prima, anche la II edizione è stata accolta con entusiasmo dagli investitori, rappresentati da Silver Fir Capital, che vedono in questo progetto una piattaforma fondamentale per consolidare la consapevolezza artistica ed ecologica nei giovani, essenziale per il futuro di tutti. L’importanza di ripensare il ruolo della città e di riportarla alla dimensione umana è sottolineata da Matteo Cidonio, Managing Partner di GWM Group, che considera AND un progetto di innovazione e sostenibilità sociale che favorisce il dialogo intergenerazionale per un futuro comune improntato alla sostenibilità.

