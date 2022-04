Amici 21,  Cuccarini e Zerbi: duro attacco da parte di un ex professore di Amici

Un ex professore di Amici non è riuscito a trattenersi ed ha voluto dire la sua su alcuni colleghi impegnati con il talent

Il 30 aprile andrà in onda una nuova puntata di Amici 21 dove non mancheranno sorprese e colpi di scena da parte del cast. Maria De Filippi è pronta a tornare in studio con importanti novità, la finale è sempre più vicina.

Tra gli insegnanti anche quest’anno ritroviamo Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Amici 21, il parere di un ex professore del talent

Il gruppo di professori che attualmente lavorano al programma di Maria De Filippi non è visto di gran lunga da un ex insegnante del talent. Luca Jurman, infatti, ha espresso il suo disaccordo sulla scelta dei professori da parte degli autori.

Così in una lunga intervista per Nuovo Tv il professionista ha affermato:

“Siccome a giudicare e a valutare i talenti ci sono persone non in grado né di fare i giudici né i docenti, è ovvio che per la paura di essere eliminati da chi è privo di competenze, questi talenti non si presentano neanche ai casting e questo è un peccato. – ha spiegato – In trasmissioni come The Voice, all’estero, ci sono artisti del calibro di Tom Jones e Jennifer Hudson, mentre in Italia ad Amici ci sono Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La Pettinelli va bene per esprimere un’opinione ma non come insegnante di canto”.

Ha poi voluto soffermare la sua attenzione su Rudy Zerbi, collega e amico, rivelando:

“Lo conosco da 30 anni ma la nostra amicizia si è rovinata da quando è entrato a gamba tesa in tv. Secondo me essere un personaggio televisivo era quello che voleva fare realmente nella vita. Sono insegnanti pseudo titolati che definiscono geni allievi che in realtà non lo sono, ma che poi si illudono di esserlo”.

E voi siete d’accordo con Jurman? Di lui non si potrebbe dire la stessa cosa visto che ha alle spalle una carriera artistica strepitosa come produttore musicale e cantante.

FOTO: Red Communications