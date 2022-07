Amici 21, arriva un altro figlio di un famoso cantante: chi ci sarà tra gli allievi della nuova edizione dopo LDA

A settembre tornerà una nuova edizione di Amici 21, le selezioni sono già iniziate: anche quest'anno ci sarà il figlio di un cantante famoso

“Amici 21” sta per tornare con una serie di novità e un cast strepitoso. I provini sono iniziati e sono tanti coloro che si sono presentati per provare ad entrare nella scuola più ambita d’Italia. C’è chi più di una volta ha affrontato la sfida e chi invece tenta per la prima volta di fare il grande passo. Nell’ultima edizione la presenza di LDA ha fatto molto discutere, dal momento che il cantante è il figlio di Gigi D’Alessio.

Non sono mancate critiche e giudizi da parte del pubblico che però non hanno fatto perdere di vista l’obiettivo al ragazzo che ha continuato a testa alta la sua strada. Secondo un’indiscrezione, anche quest’anno ci sarà il figlio di un famoso cantante: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

LEGGI ANCHE:–Amici, da ballerina ad attrice: ecco chi sbarcherà nella fiction di successo di Rai 1

Amici 21, un altro figlio di un cantante famoso: chi è

Abbiamo appena salutato LDA e siamo pronti per accogliere nel talent di “Amici 21” un altro figlio d’arte. Il suo nome è Giovanni Antonacci, ha ventuno anni ed è nato a Bologna il 2 maggio 2001, sotto il segno del Toro.

Biagio Antonacci e Marianna Morandi sono i genitori e Gianni Morandi è il nonno. Insomma la musica nella sua vita non poteva mancare. A differenza del papà, il nuovo allievo della scuola è un rapper ed è già impegnato come speaker radiofonico per le radio del gruppo RTL 102.5.

La storia si ripete, chi avrà da ridire questa volta? Sui social sono già spuntati i primi commenti al riguardo.

Confermata la sua presenza

Intanto, è confermata la presenza di Lorella Cuccarini come insegnante per il terzo anno consecutivo. “Otto mesi filati con Maria De Filippi? È meraviglioso. Con lei ne lavorerei anche dodici l’anno – ha dichiarato la professionista – Il ruolo che abbiamo come prof all’interno del programma è bellissimo e importante: accompagnare dei ragazzi che inseguono un sogno, cercare di proteggerli, fare le scelte giuste per loro“.

FOTO:@KIKAPRESS