C’è un luogo in America che si avvicina molto all’idea di Paradiso ed è perfetto da visitare a ottobre

Bahamas, un luogo da esplorare in questo periodo dell'anno: avete mai sentito parlare di Exuma?

Le Bahamas sono da sempre una delle mete più gettonate dai turisti che amano il caldo e il mare cristallino. I posti in cui volano, però, le persone sono quelli più turistici per certi aspetti vale a dire con resort a cinque stelle e villaggi all inclusive. Esiste, invece, una parte quasi inesplorata che prendere il nome di Exuma.

Bahamas, la parte inesplorata

Acque cristalline, spiagge pulite, maialini che nuotano in mare e paesaggi mozzafiato fanno da cornice a Exuma, un luogo incantato in quel delle Bahamas. Per raggiungere questo piccolo arcipelago composto da tanti “Cays”, si consiglia di volare su un aereo da Miami o Fort Lauderdale, meglio quelli a elica con una trentina di posti.

Un viaggio breve e poco costoso se prenotato con qualche mese di anticipo. Una volta arrivati vi sembrerà di essere in un paradiso fatto di mare e cielo limpidi. Questa zona è lunga circa 60 km e quindi potrà essere girata completamente con un’auto noleggiata da qualche negozio sul posto. Così inizia l’esplorazione.

Mini alberghi, bed and breakfast, locali piccoli e poco conosciuti. Lasciatevi travolgere dalla bellezza autentica di questo luogo che non conosce il freddo. Infatti, il periodo migliore per godere di tutti i comfort è ottobre-novembre, il nostro autunno.

Il clima delle Bahamas è caratterizzato da caldo e sole tutto l’anno. In questo periodo, però, le giornate di sole sono di 9 ore e la bassa stagione darà la possibilità di godere dei paesaggi in completa tranquillità. Invece, il periodo da maggio a ottobre è chiamato il periodo delle piogge, qui le precipitazioni sono molto occasionali, soprattutto a fine giornata. Gli acquazzoni arrivano velocemente e se ne vanno ancora più velocemente, come se non fossero mai avvenuti. E’ questa è la particolarità del clima tropicale marittimo! Infine, da novembre a marzo, le Bahamas hanno un clima temperato.

FOTO: SHUTTERSTOCK