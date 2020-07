Il critico televisivo stronca il reality estivo, chiedendosi perchè Maria De Filippi si ostini a mostrare la donna dipendente dal suo uomo

Aldo Grasso è una delle penne più affilate del giornalismo italiano, un critico televisivo che negli anni ha fatto “piangere” molti grandi nomi dello spettacolo con le sue istantanee, a volte impietose, di personaggi e programmi: su Maria De Filippi si è espresso varie volte, definendola “un’istitutrice” e parlando di “morbosità” del suo modo di fare televisione.

Anche stavolta il celebre critico non ci va leggero parlando di Temptation Island, un programma che aveva già commentato negli anni scorsi (non benissimo, ca va sans dire) e che conosce molto bene.

Aldo Grasso Temptation Island: “Maria De Filippi mostra la donna zerbinata”

Nel suo editoriale Tele Visioni, sul Corriere della Sera, Grasso parla di Temptation Island e del suo falò come un “momento topico” e si chiede perchè Maria De Filippi faccia fare alla donna sempre la figura della zerbinata.

LEGGI ANCHE: — ‘Fredda e spietata’, Aldo Grasso stronca anche la nota conduttrice RAI: ecco cosa dice sul suo conto

“Probabilmente sono gli ingranaggi spietati del format, sono le logiche del casting. Sta di fatto che il copione è un po’ sempre uguale” commenta Grasso, descrivendo poi la coppia tipica di Temptation Island. “C’è l’uomo che si sente il gallo del pollaio e la relazione gli va stretta, mentre la donna lo venera, si dimostra dipendente da lui e decide di partecipare a Temptation Island perché ritiene questo momento televisivo come una verifica d’amore”

Grasso esamina da vicino la figura di Ciavy, per molti aspetti un concorrente tipico del reality estivo: “(…) quello che davanti agli amici si vanta di qualche debolezza caratteriale, che sa che è continuamente geolocalizzato dalla compagna. Tuttavia il suo ego è così grande e la velleità di apparire in televisione è la vera tentazione che gli fa perdere il controllo, lo espone al ludibrio di fronte al pubblico per le continue cafonate che fa”

Temptation Island, anticipazioni

Proprio Ciavy sarà protagonista della prossima puntata di Temptation, durante la quale dovrebbe vedere in diretta il bacio della fidanzata Valeria con un single: la ragazza ha infatti deciso di chiudere la relazione proprio in questo modo.

Nelle ultime ore circola anche un’altra indiscrezione sugli sviluppi futuri di Temptation: Antonella Elia avrebbe dato un ceffone al compagno Pietro durante il falò di confronto finale. I due, che per il momento sembrano innamoratissimi, avranno lasciato Temptation Island separati?