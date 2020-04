Di bufale sul Coronavirus ne sono circolate molte: una delle più pericolose riguarda l'utilizzo dell'alcool come protezione dall'infezione

Quante bufale sono circolate sul Coronavirus, da quando abbiamo iniziato a sentir parlare di questo virus? Decine, per contare in difetto. Dalle più fantasiose alle più credibili, dal medicinale miracoloso ai gargarismi con acqua bollente, alcune di queste storie hanno raggiunto la ribalta ed hanno obbligato gli scienziati a smentirle, per evitare danni peggiori.

Alcool e coronavirus: quale legame?

Una di queste panzane dal potenziale risvolto pericoloso è il collegamento fra alcool e coronavirus: sappiamo ormai tutti che uno dei detergenti più efficaci per uccidere il virus è l’alcool denaturato, una sostanza chimica a base di etanolo da maneggiare con cautela e certo non da assumere per bocca. C’è infatti chi ha capito che l’alcool funziona sul Coronavirus anche all’interno del corpo ed ha pensato bene di berlo, con conseguenze immaginabili.

C’è poi invece chi ha accomunato l’alcool denaturato a quello etilico ed ha deciso di trarre la conclusione che ubriacarsi regolarmente protegge dal Covid19: sembra una barzelletta, ma se l’OMS ha deciso di pubblicare una scheda informativa dove si parla proprio di questo, evidentemente non lo è.

L’alcool non protegge in alcun modo dal Coronavirus e tantomeno fa guarire le persone dall’infezione: anzi, consumare troppo alcool rende il sistema immunitario più debole e lo espone a diversi rischi, fra cui anche quello di essere più esposto a infezioni virali e batteriche.

Uno stile di vita poco sano, dove si consuma un eccesso di bevande alcooliche, sovraccarica alcuni organi come fegato e reni: in questo momento particolare di lockdown, come raccomanda la comunità scientifica, è invece importante cercare di mantenersi nel miglior stato di salute possibile, sia fisico che mentale. Questo permette sia di difenderci in modo naturale dal Coronavirus, grazie al nostro sistema immunitario, che di evitare di dover ricorrere alle cure mediche o agli ospedali per altre ragioni.