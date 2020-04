Aida Yespica che fine ha fatto? Ecco le ultime news sull'amata showgirl venezuelana. La crisi familiare, la lontananza e non solo...

Di lei non ci sono più notizie ormai da un po’ (almeno sui social) e i fan iniziano a chiedersi: Aida Yespica che fine ha fatto?

Il giallo corre sul web: della ex partecipante al Grande Fratello VIP non si ha nessuna apparizione ormai da qualche mese. Ultimo post instagram: 12 febbraio. Una foto che la ritrae in una meravigliosa SPA sulle Dolomiti.

Dove sia finita Aida Yespica e che cosa stia facendo, nessuno lo sa.

Aida Yespica che fine ha fatto? Al centro del giallo i problemi rivelati a Verissimo

Nelle sue ultime ospitate tv era apparsa decisamente provata, aveva parlato della sua love story con una donna misteriosa e della spinosa situazione con il figlio, che vive a Miami con il padre Matteo Ferrari, ex calciatore della Roma, e che già allora non vedeva da 4 lunghi mesi.

Questo il suo ultimo post

Visualizza questo post su Instagram 🏔 @lefayresorts #dolomiti Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official) in data: 12 Feb 2020 alle ore 12:27 PST

Da Silvia Toffanin, a “Verissimo”, il talk pomeridiano di Canale 5 a dicembre 2019 aveva dichiarato sconvolta

Cosa succede? La situazione è delicata. Non vedo mio figlio da quattro mesi. Sapete qual è la situazione che vive ora il mio paese, il Venezuela. Sto aspettando il passaporto da 4 mesi e non so cosa succede. Vado al Consolato e non mi danno risposta. Ho provato di tutto e di più, ma il passaporto non ce l’ho, il visto americano è scaduto e non so come fare.

e ancora

Mio figlio chiama e mi chiede “mamma quando vieni?”. Io ho un problema con il passaporto, con la situazione che c’è nel Paese. Averne uno per me è difficile, sto aspettando un passaporto perché mi sono finite le pagine e non posso entrare negli Stati Uniti. Non ne parliamo, mi viene da piangere perché è dura. In questo momento me la sto passando molto male perché vorrei stare con lui. Mi sento proprio impotente

Se la questione del figlio, è sicuramente la più sofferta, su Real Time a “Rivelo” Aida Yespica, in una delle sue ultime apparizioni aveva raccontato di essere stata fidanzata con una donna. Una storia finita ma che aveva lasciato il segno.

Ho avuto un amore folle per una donna. Non posso fare il suo nome nemmeno sotto tortura perché è una persona davvero famosa che conoscono tutti. Era una storia clandestina, durata un anno, finita per la grande popolarità di lei.

aveva raccontato, aggiungendo

Tra di noi c’era molta gelosia, più di quella che c’è stata nelle mie storie con altri uomini. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei ma una volta finita sono stata molto male. Ogni tanto ci vediamo, ci ridiamo su ma c’è solo amicizia. Non c’è più quella passione di un tempo.

E mentre si cercano di unire i tasselli e di scoprire che cosa stia facendo e dove stia trascorrendo la quarantena Aida Yespica, la sua pagina instagram tace…