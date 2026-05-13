Dal 13 maggio al 1° novembre 2026 i Musei Capitolini ospitano “ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti”, una mostra che attraversa secoli di arte e spiritualità raccontando il ruolo simbolico degli angeli come figure di confine tra umano e divino. Ma tra dipinti, sculture e capolavori dal Medioevo al contemporaneo, c’è un’opera che più delle altre riesce a sorprendere il pubblico perché cambia letteralmente davanti agli occhi di chi la osserva.

Si tratta de L’Angelo del Signore (1994) di Veronica Piraccini, una creazione che non si limita a essere contemplata, ma che si “attiva” grazie all’intervento diretto del visitatore.

L’opera che si rivela con la luce

A prima vista sembra un dipinto come tanti. Poi accade qualcosa…

L’opera è infatti realizzata con una tecnica speciale ideata da Veronica Piraccini nel 1989 a Milano: la cosiddetta “Pittura Impercettibile”. L’artista la sviluppò partendo dai pixel, utilizzando pigmenti naturali e un procedimento per sottrazione, attraverso il quale l’immagine emerge eliminando progressivamente i vari strati pittorici.

Il risultato è una pittura a doppia valenza visiva che cambia completamente quando viene illuminata con una torcia.

È il visitatore stesso ad “accendere” il quadro.

La luce attiva infatti una seconda lettura dell’opera, facendo apparire dettagli, simboli e figure che normalmente restano invisibili. Il dipinto si trasforma così in una sorta di apparizione, sospesa tra arte, percezione e spiritualità.

L’angelo guerriero tra spada e croce

Piraccini ha immaginato il suo angelo come una presenza monumentale, quasi un angelo della cacciata dal Paradiso: una figura potente, guerriera, attraversata dall’idea della spada e della croce.

Nell’opera compaiono infatti richiami agli angeli intesi come strumenti di Dio, esseri capaci di incarnare forza, protezione e giudizio.

Per questo la composizione è attraversata da linee e traiettorie simboliche che guidano la lettura del dipinto.

Le linee blu rappresentano il collegamento con Dio e i percorsi umani che si intrecciano con il divino. Le traiettorie rosse evocano invece la parte passionale dell’essere umano: il sangue, la materia, l’energia vitale.

Anche il tempo entra nell’opera attraverso le colature del colore, che suggeriscono una dimensione “sincronica”: un tempo sospeso in cui umano e sacro sembrano manifestarsi contemporaneamente.

La Trinità nascosta nell’opera

Il momento più sorprendente arriva quando la luce rivela la presenza della Trinità.

Nel triangolo nascosto all’interno del dipinto emerge infatti una rappresentazione simbolica delle tre figure divine. Il sangue, ispirato alla Sindone, richiama il Figlio, Gesù. Il volto barbuto rappresenta invece il Padre, con occhi che sembrano vedere tutto nello stesso istante.

E c’è un ultimo dettaglio che rende l’esperienza ancora più intensa: quando la torcia viene allontanata dal quadro, lo Spirito Santo continua a emanare un bagliore residuo, come una presenza che permane oltre la visione.

Un effetto che trasforma l’opera in qualcosa di profondamente immersivo, perfettamente in linea con il tema della mostra: il rapporto tra visibile e invisibile.

Una mostra tra antichi maestri e contemporaneo

“ANGELI. Messaggeri, custodi e viandanti” accompagna il visitatore in un viaggio attraverso secoli di iconografia angelica, con opere che spaziano da Pietro da Cortona a Carlo Dolci, passando per Guercino fino alle interpretazioni contemporanee.

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Accanto ai grandi maestri del passato, il lavoro di Veronica Piraccini porta però il visitatore dentro un’esperienza diversa: l’angelo non è più soltanto da osservare, ma da scoprire.

E soprattutto da attivare.

Quando il pubblico diventa parte dell’opera

È proprio questo l’aspetto più sorprendente del dipinto.

Lo spettatore non resta più un semplice osservatore, ma diventa parte integrante del processo artistico. Con una piccola torcia, il pubblico partecipa direttamente all’apparizione dell’immagine nascosta, trasformando la visita in un’esperienza personale e irripetibile.

Un gesto minimo che rende il passaggio ai Musei Capitolini qualcosa di molto più vicino a una rivelazione che a una semplice osservazione.