Adriana Volpe condurrà Mattino 5 con Cucuzza: il programma del weekend

La lunga assenza dal piccolo schermo

Adriana Volpe e Michele Cucuzza, i concorrenti del Grande Fratello edizione Vip, potrebbe tornare a condurre un programma insieme per la Mediaset. Infatti con la partecipazione alla trasmissione, targata proprio Mediaset, i fan della conduttrice avevano sperato in un ritorno sul piccolo schermo. Dopo la cancellazione di Mezzogiorno in Famiglia la Volpe non aveva più lavorato per la Rai. Ma quest’assenza dalla televisione potrebbe non durare ancora per molto, infatti le fonti riferiscono di un possibile ritorno. Stando a Blogo la Volpe e Cuccuzza potrebbe condurre insieme Mattino 5 Weekend su Canale 5.

“Fino a qualche settimana fa sembrava una suggestione, per non dire una boutade da appassionati di televisione. E invece pare che l’ipotesi di una versione weekend di Mattino Cinque possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell’ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5. Secondo quanto apprendiamo, nel progetto potrebbero essere coinvolti Michele Cucuzza e Adriana Volpe, protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5.”

L’atteso ritorno in televisione di Adriana Volpe e Michele Cucuzza

Per i due conduttori, veri professionisti del settore, Adriana Volpe e Michele Cucuzza sembra essere arrivata davvero una buona notizia. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, per i due personaggi televisivi si è aperta una nuova proprio in Mediaset. I vertici della rete devono aver notato un certo carisma nella Volpe e in Cucuzza, personaggi di certo apprezzati dal grande pubblico. Infatti i fan di entrambi non li hanno mai abbandonati né perso le speranze di rivedere i loro beniamini in televisione. I primi commenti su twitter sono entusiasti all’idea che finalmente “il sogno si realizza.”