Addio a Monica Vitti, l’ultima intervista prima della malattia: ‘Mi spaventava l’idea’

E' morta Monica Vitti, l'attrice romana aveva appena compiuto 90 anni

E’ morta all’età di novant’anni Monica Vitti, una delle icone del cinema italiano. Classe 1931, di origine romana, appassionata di teatro fin da bambina, studiò all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica.

La sua carriera è stata unica, per circa quarant’anni ha accompagnato gli italiani in un viaggio meraviglioso tra l’incanto e la bellezza del cinema nazionale e internazionale. L’attrice ha interpretato vari ruoli per capolavori come Tetralogia dell’Incomunicabilità di Michelangelo Antonioni ed ha recitato accanto a big come Alberto Sordi e Ugo Tognazzi.

Monica Vitti, le parole di un suo caro amico

Da tempo la Vitti si era ritirata a vita privata a causa di una malattia neurodegenerativa. In un’intervista al Fatto Quotidiano, Renzo Arbore ha riferito il suo ultimo incontro con Monica Vitti, quando le sue condizioni di salute erano già poco stabili: “Mi accorsi che non stava troppo bene anni fa, a una cena, sarà stato il 1990 – ha raccontato – Mi chiese in prestito il telefonino per fare una chiamata e una volta tornata al tavolo non me lo riconsegnò. Mi sembrò strano. Passò qualche minuto e le domandai se avesse finito. Si era dimenticata di averlo preso in prestito da me. Fu l’ultima volta che la vidi”.

L’ultima intervista

Sono passati più di vent’anni da quando l’attrice romana non ha più fatto apparizioni in televisione e l’ultima intervista equivale proprio a quel periodo. “Sai cosa vorrei? Tutte le persone che mi hanno voluto bene averle qui davanti a me come un muro” disse un giorno Monica Vitti.

E sono in tanti a ricordarla, a stimarla e a lasciare messaggi di affetto. Una come lei non sarà mai dimenticata, l’attrice romana è stata un’icona di stile, eleganza e il suo talento l’ha resa strepitosa in ogni suo lavoro. La sua passione più grande divenne una priorità, il mondo del cinema e dello spettacolo le rendono omaggio in questo giorno triste.

