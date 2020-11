La scomparsa di Gigi Proietti ha lasciato un vuoto nel cuore di molti e tanti sono i ricordi di colleghi e amici. Tra questi, arrivano le parole di un’ icona dell’arte italiana come Renzo Arbore.

Inizia così la dichiarazione e il ricordo di Arbore per l’amico e collega scomparso. Già Proietti non era solo un collega ma soprattutto un amico, un confidente. E a poche ore dalla sua scomparsa, si parla già di intitolare all’eclettico mattatore, il Teatro Brancaccio. Idea che Renzo Arbore sostiene pienamente.

“Gigi è stato il più eclettico artista della sua generazione. – si legge nella nota dell’artista – L’idea di intestargli il Teatro Brancaccio mi sembra assolutamente un’idea da sposare. Gigi per il teatro e per la diffusione del teatro ha fatto veramente quanto non sono riusciti a fare altri: dalla regia, alla direzione, alla scoperta di nuovi talenti. E’ difficile elencare i meriti di una personalità così eclettica come quella di Gigi Proietti.”